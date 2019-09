Quattro gare disputate e quattro medaglie conquistate. Meglio di così non poteva andare a Nicolangelo Di Fabio in Brasile, visto che per ben tre volte è salito sul gradino più alto del podio e solo nell'ultima gara, i 100 stile libero, si è dovuto arrendere al compagno Alessandro Bori, strepitoso in 50''51. Ma la competizione che si è disputata a Brasilia ha evidenziato un Di Fabio in splendida forma, tenendo anche conto che è solo l'inizio della stagione agonistica. Per lui, oltre alle vittorie conquistate, la possibilità di respirare aria internazionale.

Anche grazie ai suoi successi la squadra azzurra ha potuto dominare il medagliere del nuoto, ottenendo il primo posto nella classifica assoluta e in quella maschile, e il secondo in quella femminile. Per il selezionatore Walter Bolognani e il suo accompagnatore Davide Ambrosi la possibilità di vedere i giovani nuotatori azzurri impegnati in una competizione internazionale.

Di Fabio ha risposto alla grande, confermando i grandi progressi evidenziati negli ultimi anni, culminati nella partecipazione ad europei e mondiali juniores. Una volta tornato a casa, a Cupello, riprenderà con gli allenamenti con il suo tecnico Domenico D'Adamo (e soprattutto gli impegni scolastici), per preparare al meglio i prossimi appuntamenti della stagione.