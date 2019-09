Una piacevole novità accoglie da qualche giorno i clienti dello studio Giuseppe Ottaviano parrucchieri, in via Circonvallazione Histoniense a Vasto. Ad impreziosire uno staff già formato da tante professionalità è arrivato Daniele Pettinari, acconciatore con 30 anni di esperienza alle spalle, pronto per mettersi in gioco in questa nuova avventura. Pettinari proviene dalla “scuola” di Nicola “Figaro” (nel centro storico di Vasto), con cui ha lavorato per 10 anni, prima di avviare la sua attività, portata avanti per altri 20 anni.

"Sono da tanti anni nel settore e devo confessare che il mio sogno è sempre stato quello di lavorare in una situazione come quella che ho trovato da Giuseppe Ottaviano. Qui mi occuperò prevalentemente di curare la clientela maschile, per cui sono specializzato". Un’esperienza nuova e interessante in cui portare tutta la sua esperienza e passione. "Ho iniziato già a prendere le misure con questa nuova realtà. Il lavoro di gruppo che ho trovato qui mi richiederà molto impegno, però tutto questo è molto bello e stimolante".

Per Giuseppe Ottaviano, titolare dell’attività, l’arrivo di Daniele Pettinari rappresenta un passaggio importante nella crescita del suo studio. “Sono molto contento del suo arrivo. Lo abbiamo scelto perchè ci piace puntare sui talenti e lui indubbiamente lo è. Le persone che hanno talento vanno stimolate e non lasciate al caso. E poi -spiega Ottaviano - una presenza come Daniele, con le sue referenze e la sua esperienza, non fa altro che rafforzare ancora di più il nostro gruppo, che già conta su un'ottima squadra ed il Centro Estetico, andando a potenziare la cura della parte maschile”.

La stima tra Ottaviano e Pettinari e reciproca ed è la solida base su cui costruire un servizio sempre più qualità per la clientela. "Le qualità di Giuseppe a livello professionale non si discutono - commenta Daniele Pettinari - e questo gli ha permesso di raggiungere già grandi traguardi. Ma la cosa che colpisce maggiormente è la sua persona, la sua grande umiltà. Cerca sempre di migliorarsi e questa è la sua vera forza. In questo è di grande esempio per tutto lo staff".

A Daniele Pettinari il compito di curare in maniera particolare la clientela maschile dello studio di Giuseppe Ottaviano. "La prima cosa da fare con un cliente è saper ascoltare le sue esigenze e saperlo consigliare. Oggi gli uomini sono diventati molto attenti al loro look e molto esigenti. Per questo continuo sempre a formarmi, ad essere aggiornato con le mode e le tendenze del momento ma sapendo poi aiutare il cliente nello scegliere cosa è meglio per lui. Questo è il lavoro che mi piace da sempre e cerco di farlo al meglio. E poter essere parte di questa squadra è davvero molto importante per me". I clienti, sia quelli che conoscono Daniele Pettinari da tanti anni che chi lo incontra per la prima volta nello studio di Giuseppe Ottaviano, stanno già apprezzando il nuovo arrivato nello staff.





Giuseppe Ottaviano Parrucchieri

Via Circonvallazione Histoniense, 204 - Vasto (CH)

tel. 0873.59378

email studiomoda.beppe@gmail.com

www.giuseppeottaviano.com





Informazione pubblicitaria