Attimi di paura ieri sera in un'abitazione di Monteodorisio, dove da una stufa si è innescato un incendio. E' accaduto in contrada Defenza. I residenti hanno allertato il 115 e si sono subito messi in salvo. Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto. Gli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo hanno spento il rogo sprigionatosi dalla stufa a pellet.

E' il secondo intervento per un incendio in abitazione nel giro di pochi giorni.