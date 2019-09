"Dallo scorso primo dicembre hanno preso servizio a San Salvo tre nuovi agenti della polizia municipale". Lo annuncia un comunicato dell'Ufficio stampa del Comune di San Salvo. "La loro collaborazione sarà limitata al solo mese in corso. L’assunzione era già stata programmata dall’amministrazione comunale, nell’ambito dell’attività di pianificazione del servizio di controllo e sicurezza del territorio. I tre agenti sono impiegati in turni di servizio in strada in supporto ai colleghi in un mese particolare e impegnativo come questo che comprende numerosi avvenimenti e le feste natalizie".