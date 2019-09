Il bollettino degli atti vandalici in piazza del Popolo si allunga. Quattro auto prese di mira dai teppisti il 9 novembre (leggi la notizia dell'11 novembre). Poi tre specchietti retrovisori distrutti il giorno 16, altri due spaccati il 23. Il novembre nero degli assalti teppistici si è chiuso con la nottata tra venerdì 29 e sabato 30: due gomme tagliate a un furgone in sosta.

E poi, ogni sabato notte, sacchetti dell'immondizia lacerati per spargere i rifiuti a terra.

Non c'è pace per i residenti della zona panoramica di Vasto, che lamentano "auto parcheggiate selvaggiamente, vicoli usati come servizi igienici, macchine danneggiate: i teppisti si accaniscono non solo contro gli specchietti, ma anche contro le carrozzerie. E il vandalismo non è un problema recente. Negli anni scorsi - racconta M.D. - qualcuno lanciò un mattone su un'automobile rompendo un vetro ed episodi analoghi succedono ogni mese, a volte anche più volte al mese. Di notte, qui è terra di nessuno".