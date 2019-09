Stefano Miccoli, difensore (centrale e terzino destro), classe 1994, ex Miglianico ha firmato per la Vastese. Il ragazzo si allenava già dalla settimana scorsa con i biancorossi e domani dovrebbe partire titolare nella sfida contro l'Avezzano, gara cruciale per le sorti della stagione della Vastese.

"Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato il nuovo acquisto al termine dell'allenamento pomeridiano di oggi - questa è una grande squadra e un grande gruppo, si vede subito, è composta da grandi persone e giocatori, spero di dare il mio contributo per migliorare la posizione di classifica. Per me è un'opportunità importante". Miccoli ha già visto all'opera la sua nuova squadra domenica scorsa all'Aragona contro il River Casale.

A breve dovrebbe arrivare anche Pierluigi D'Antonio, centrocampista esterno offensivo '91 dall'Altinrocca. Si è invece accasato al Montorio Matteo Masciovecchio, l'esterno '94 che due settimane fa si era allenato per qualche giorno con la squadra.

Probabili formazioni. Nel pomeriggio mister Mario Lemme, sul campo dei Salesiani, ha dato a lungo ai suoi indicazioni sulla squadra avversaria, provando schemi e situazioni di gioco. Assente Miani che è infortunato e non dovrebbe recuperare per domani. La formazione dovrebbe essere la seguente: Cianci in porta, Miccoli e Berardi terzini, Irmici e Benedetti al centro, Battista e D'Adamo davanti alla difesa, Avantaggiato dietro il trio composto da Torres, Soria e Di Vito.

Nell'Avezzano dovrebbe essere in campo il nuovo acquisto Maiorano, prelevato dal Civitella Roveto, con cui ha segnato 10 reti nel campionato di Eccellenza, in gol all'Aragona contro la Vastese alla nona giornata. L'attaccante farà coppia con Moro con Bisegna a supporto, in porta ci sarà Paghera, in difesa Valerio e Felli terzini, Tabacco e Venditti centrali, a centrocampo De Angelis, Mauti e Kras. Al Dei Marsi l'affluenza dovrebbe essere alta, la società marsicana infatti per spingere la propria squadra farà entrare gratuitamente tutti gli studenti fino ai 19 anni in ogni settore.

I precedenti recenti. Sono due, entrambi al Dei Marsi. Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate nella finale della Coppa Mancini, che mette di fronte le prime classificate dei due gironi di Promozione, l'Avezzano vinse 4-0. In campionato di Eccellenza quest'anno i biancorossi hanno vinto 1-0 con gol di Soria, interrompendo la striscia di risultati utili consecutivi dei marsicani che durava da 51 partite.

La Vastese passa anche con il pareggio. Si gioca per la terza e ultima giornata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza, triangolare B. In testa alla classifica ci sono Vastese (differenza reti +1) e Virtus Cupello (0) a 3 punti, l'Avezzano è fermo a 0 (-1). Alla Vastese, che ha vinto con il Cupello 1-0, basta anche un pareggio per passare alla finale regionale contro la vincente del triangolare A (Francavilla, Alba Adriatica o San Nicolò, con quest'ultimo favorita). L'Avezzano per passare deve vincere con almeno due gol di scarto, se vince con un gol di scarto passa la Virtus Cupello, che ha battuto i marsicani 2-1.

In caso di parità di punti per stabilire chi si qualifica alla finale si tengono in considerazione nell'ordine: la differenza reti, il maggior numero di reti segnate e il risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità è previsto il sorteggio. Chi vince la Coppa Italia di Eccellenza, per farlo dovrà scontrarsi anche con le squadre delle altre regioni, viene promosso in Serie D.

I tifosi della curva D'Avalos hanno organizzato un pullman per chi volesse seguire l'incontro. La partenza è fissata alle ore 11.00 dal terminal bus di via dei Conti Ricci, il prezzo è di 12.00 euro.