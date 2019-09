Vince 5-0, contro il San Vito 83 ultimo in classifica, la Vastese Juniores con le doppiette di Piccinini e Di Croce e il gol di Catuogno. Una vittoria che oltre a dare morale rilancia le ambizioni di classifica della squadra biancorossa che ha come obiettivo primario la permanenza nel campionato juniores d'elite, in attesa di qualche rinforzo che, quantomeno dal punto di vista numerico, al momento è più che necessario.

La partita. Tante le assenze per i padroni di casa che sono in 14 e giocano con la maglia della San Paolo Calcio. Non ci sono gli infortunati Angelo Finamore, Giorgio Finamore, Ramundo e Marco Di Santo squalificato, sciolto il rapporto con l'attaccante Dumitriu. Balzano va in panchina per riposarsi in vista dell'impegno di mercoledì con la prima squadra in Coppa Italia ad Avezzano.

La prima occasione capita agli ospiti, al 9' Moretti avanza verso la porta avversaria e tira, Schiavone respinge di pugni. Al 16' Piccinini dalla destra serve Di Croce, l'attaccante ci prova, ma la sfera finisce a lato.

Al 24' la Vastese passa con Piccinini che insacca con un bel diagonale diretto sul secondo palo, che prima colpisce il legno e poi supera la linea. Due minuti dopo l'esterno biancorosso ci riprova ma la sua conclusione non entra.

Al 28' Moretti riceve in area e colpisce al volo di destro a tu per tu con Schiavone che è reattivo e neutralizza. Al 30' su Di Croce lanciato a rete arriva Lanci che chiude lo specchio. Al 32' i padroni di casa raddoppiano Piccinini, dopo aver saltato un paio di avversari, colpisce dalla distanza con un bolide che si insacca alle spalle del portiere ospite. Per lui è il quinto gol in campionato. Marinelli è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, probabilmente uno stiramento, al suo posto Cinalli.

Al 36' biancorossi vicini al terzo gol, Piccinini in contropiede arriva nell'area avversaria, Lancia esce e chiude lo specchio sul pallone arriva Di Croce che in un primo momento cade, poi si rialza e conclude fuori. Al 38' ci prova Farhiti con un pallonetto che Lanci deve deviare sopra la traversa. Al 41' Piccinini fa partire un diagonale sul primo palo che impegna Lanci.

Il secondo tempo inizia con la Vastese ancora in avanti, al 51' una conclusione potente di Di Croce al 51' viene respinta dall'estremo difensore avversario di pugni, un minuto dopo l'attaccante ha più fortuna e il suo diagonale supera la linea per il 3-0.

I biancorossi non sono sazi e insistono con i tiri di Desiati, Piccinini e Di Croce in rapida sequenza, al 60' arriva il poker di Catuogno che supera il portiere mettendolo a sedere e sigla il 4-0. Il risultato potrebbe essere più rotondo, al 78' Di Croce salta Lanci e mette a segno la sua doppietta.

Al 72' per Desiati entra Lafshai, solitamente impegnato come portiere, ma viste le assenze schierato come esterno alto. Poi si fa male anche Piccinini, ma al suo posto non entra nessuno, i cambi sono finiti.

All'85 la punizione di Di Marco è alta, ed è l'ultima azione della partita. La Vastese tornerà in campo lunedì prossimo in trasferta contro Il Delfino Flacco Porto e potrebbe essere in totale emergenza.

Tabellino

Vastese-San Vito 83 5-0 (2-0)

Marcatori: 24' Piccinini (Vastese), 32' Piccinini (Vastese), 52' Di Croce (Vastese), 60' Catuogno (Vastese), 78' Di Croce (Vastese)

Vastese: Schiavone, Tricase, D'Adamo G., Farhiti, Marinelli (32' Cinalli), Savino, Piccinini, Catuogno, Desiati (72' Lafshai), Fabrizio, Di Croce. A disposizione Balzano. Allenatore Michele Stivaletta

San Vito 83: Lanci F., Catenaro G., Saternus, Potetti (46’Mennoni, 73’ Talone), Di Marco J. 59’ Di Lenadro), Spinelli (56’ Catenaro S.), Sagarese, Lanci A., Moretti (62’ Bellocci A.), Bellucci R., Di Marco L. A disposizione: D'Ulisse. Allenatore Alberto Ielli

Arbitro: Stefano Carchesio di Lanciano

Ammoniti: Desiati (Vastese), Catenaro G. (San Vito 83)

Rinviata la partita tra Francavilla e Vasto Marina, giovedì la squadra di Maccione recupera in casa al San Tommaso alle 15.00 la gara di lunedì scorso contro il Miglianico saltata per impraticabilità del campo. Lunedì prossimo invece ospiterà l'Acqua&Sapone. Sconfitto il San Salvo 4-1 a Montesilvano dall'Acqua&Sapone mentre la Virtus Cupello pareggia 0-0 a Miglianico.

I risultati della decima giornata del campionato Juniores d'Elite. Folgore Sambuceto-Castiglione Val Fino rinviata, Francavilla-Vasto Marina rinviata, Miglianico-Virtus Cupello 0-0, River Casale-Il Delfino Flacco Porto 5-2, Torre Alex Cepagatti-Valle Del Foro 3-0, Vastese-San Vito 83 5-0, Acqua&Sapone-San Salvo 4-1.

La classifica. Vasto Marina** 24, San Salvo* 19, River Casale* 18, Virtus Cupello 17, Acqua&Sapone* 15, Vastese e Miglianico* 14, Francavilla* 12, Il Delfino Flacco Porto 11, Castiglione Val Fino* 10, Folgore Sambuceto** 9, Torre Alex Cepegatti 8, Valle Del Foro* 5, San Vito* 83 4 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Il prossimo turno, lunedì 9 dicembre, ore 15.00. Castiglione Val Fino-River Casale, Il Delfino Flacco Porto-Vastese, San Salvo-Torre Alex Cepagatti, San Vito 83, Francavilla, Valle Del Foro-Miglianico, Vasto Marina-Acqua&Sapone, Virtus Cupello-Folgore Sambuceto