Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il Comune di San Salvo, sempre particolarmente sensibile alle tematiche sociali, ha aderito all’iniziativa che lo scorso 30 novembre si è svolta in contemporanea in diverse piazze italiane con la performance di flash mob.



Sabato scorso in Piazza Papa Giovanni XXIII in centinaia di persone hanno dato vita a un’esibizione di flash mob. Un segno visibile per un appuntamento congiunto voluto dall’Assessorato alle Politiche sociali, dall’associazione Special Olympics e dal Consorzio Sgs che si è avvalso del coinvolgimento degli istituti comprensivi e superiori di San Salvo, delle scuole di danza e delle numerose associazioni cittadine.



"Il territorio si è mobilitato per questo evento e in centinaia si sono messi in gioco in piazza Papa Giovanni XXIII - ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – colorando di sano entusiasmo un’esibizione che è diventato un bel momento di festa".



Tra quanti hanno risposto all’appello anche il sindaco Tiziana Magnacca che ha evidenziato come "sia stata forte l’emozione provata nello stare tutti assieme, uno al fianco all’altro, per un evento che si stava svolgendo in contemporanea in altre piazze italiane. Voglio dire grazie a quanti hanno risposto in modo spontaneo al nostro invito. Sono state tante le persone presenti. Una dimostrazione tangibile di come sia forte il sentimento della solidarietà nei confronti di chi ha una disabilità, perché a San Salvo non si può e non si deve sentire solo".