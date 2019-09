Settimana di pareggi per le due formazioni del Vastese impegnate nel campionato di serie C2 di calcio a 5. Casalbordino C5 e Virtus Cupello conquistano un punto a testa nelle rispettive gare e restano appaiate in classifica.

Pino Di Matteo - Casalbordino C5 2-2. Secondo pareggio consecutivo per il Casalbordino C5 che, dopo aver effettuato il turno di riposo nella scorsa settimana, non va oltre il 2-2 in quel di Paglieta. Occasione sciupata dai ragazzi di mister Lanza che dominano per l’intera partita e pagano a caro prezzo gli errori difensivi sui gol subiti ma soprattutto quelli commessi in attacco, esaltando il portiere avversario che alla fine risulterà di gran lunga il migliore in campo del match.

Gara che parte subito in salita per i giallorossi che, dopo appena 35” subiscono, la rete dell’1 -0 con un tiro da oltre centrocampo sul quale si fa cogliere impreparato Della Penna. Il Casalbordino prova subito a reagire, fa la partita e crea molte occasioni, la maggior parte con tiri dalla distanza. Il pareggio è nell’aria ed arriva al 24’ con un’azione personale di Fortunato che porta i suoi all’intervallo con il risultato di parità.

Inizia il secondo tempo con uno schema per il Casalbordino che produce subito un calcio d’angolo, sul corner è Ninni ad andare al tiro, il pallone viene respinto da un difensore che consente ad i suoi di andare in contropiede e trovare, dopo 20”, la rete del nuovo vantaggio. Tutto da rifare, quindi, per i ragazzi di patron Santoro che da quel momento in poi abbassano la testa e mettono alle corde il Paglieta. Ben 3 pali ed 1 traversa, più tante parate del portiere avversario negano il pareggio ai casalesi. La partita sembra stregata fino al 22’ quando Ninni trova la deviazione di un difensore e manda la palla in rete per i suoi. Gli ultimi minuti sono concitati, qualche fallo di troppo e molta cattiveria la fanno da padrona, Della Penna si riscatta e trova due interventi decisivi sugli unici due tiri in porta avversari della ripresa mentre dall’altra parte Ninni, Fortunato e Di Ghionno si vedono negare la gioia del gol dall’estremo difensore.

Termina così l’incontro sul risultato di 2 a 2 e primi posti sempre più lontani per il Casalbordino C5 che ormai può sperare solo in un miracolo per poter tornare in alto.

Virtus Cupello - Virtus Majna 4-4. Occasione sprecata per la Virtus Cupello, che si fa rimontare 3 gol e sciupa la possibilità di ottenere una vittoria che l'avrebbe proiettata nelle zone alte della classifica. Eppure i rossoblu avevano messo una seria ipoteca sul match, condotto per tre quarti.

Partono subito forte gli uomini di mister Porfirio, che trovano il doppio vantaggio con Perazzoli e D'Ercole. Accorcia le distanze la Virtus Majna ma poi Mileno chiude la prima frazione di gioco segnando la rete del 3-1.

Il secondo tempo si apre con la seconda rete di bomber Mileno. Il 4-1 sembra il preludio ad una vittoria della Virtus Cupello ma gli ospiti riescono ad approfittare di un calo fisico dei padroni di casa ed in 20 minuti segnano le reti che valgono il pareggio.

La prossima giornata di campionato vedrà la formazione cupellese impegnata sul difficile campo della capolista Atletico Lanciano. Si scenderà in campo sabato 7 dicembre alle 15 presso la palestra Funai di Lanciano.

La 10ª giornata: Fossacesia-Guardiagrele 7-7, Pino Di Matteo-Casalbordino 2-2, Real Atessa-Atletico Lanciano 1-2, Phoenix Ortona-Penne 5-13, Integra Sport Chieti-Tombesi Ortona 5-3, Virtus Cupello-Virtus Majna 4-4 Riposa: Francavilla.

Classifica: 23 Atletico Lanciano (r); 19 Francavilla (r); 17 Integra Sport Chieti (r); 16 Virtus Majna; 15 Pino Di Matteo; 14 Casalbordino (r), Virtus Cupello (r), Guardiagrele (r); 13 Fossacesia; 9 Tombesi Ortona (r), Penne (r); 3 Real Atessa (r); 1 Phoenix Ortona (r)