Venerdì 29 novembre, davanti al notaio Lo Iacono di Vasto, è stata sottoscritta una modifica al Programma di Attività della Banca di Vasto Credito Cooperativo, con cui è stata disposta, come previsto, una proroga di quattro mesi del termine fissato per la sottoscrizione di azioni per l’aumento di capitale. La nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2014, salvo chiusura anticipata per il previsto anticipato raggiungimento della somma minima necessaria di 1.700.000 00 euro. Tutti gli interessati avranno dunque ancora tempo a disposizione per far parte di questo progetto e contribuire a realizzarlo.

“Una proroga che è stata fissata in questi termini, dopo il consiglio di amministrazione tenutosi nella stessa giornata– spiega l’avvocato Giorgio Del Borrello, presidente del consiglio di amministrazione della Banca di Vasto - ed è stata deliberata in quanto era evidente che, alla scadenza del precedente termine del 30 novembre, il capitale previsto e necessario non sarebbe stato conseguito, come poi è avvenuto. Ci sono stati degli elementi, delle circostanze e dei contatti che hanno indotto il CdA a ritenere che un maggiore lasso di tempo fosse necessario e utile per il raggiungimento dell’obiettivo”.

C’è un certo ottimismo in vista dei prossimi quattro mesi, un ottimismo fondato sui rapporti intrattenuti, sulle assicurazioni e sugli incitamenti ricevuti. “Abbiamo ricevuto incoraggiamenti ad andare avanti da parte dei primi soci e di coloro che ora hanno sottoscritto le azioni – rivela Del Borrello - sulla decisione di prorogare il termine ha, inoltre, di certo inciso il senso di responsabilità dei componenti del CdA, determinati a non deludere i soci che con entusiasmo hanno sostenuto l’iniziativa, a non rendere vani tutti gli sforzi fatti fino a questo momento ed a non disperdere il patrimonio di conoscenze, contatti ed esperienza acquisiti da quando, nel 2007, è partita questa iniziativa”.

In conclusione il presidente lancia un appello: “Sollecitiamo gli abitanti del territorio e della zona di competenza della banca a sostenere questa iniziativa (previamente adeguatamente informandosi) per i grandi vantaggi e le importanti opportunità che la nascita di una banca locale e cooperativa porterà al nostro territorio. Invito i vastesi a non perdere questa opportunità, noi desideriamo porci ed arrivare ad essere considerati come la banca di riferimento a Vasto e nei paesi limitrofi, sempre presente e disponibile per le esigenze economiche, sociali e solidali della comunità. La nostra speranza è che quando un vastese avrà bisogno di una banca, pensi alla Banca di Vasto Credito Cooperativo e non a quelle che raccolgono qui e impiegano altrove, non finanziando le attività del territorio e non giovando all’economia locale. Noi vogliamo, come per legge, impiegare esclusivamente a Vasto e nel Vastese le risorse raccolte nel territorio; questo i vastesi lo devono considerare, come un fatto estremamente positivo ed una ragione determinante per indurli a sostenere il nostro progetto”.





Per tutte le informazioni

www.comitatobancadivastobcc.it