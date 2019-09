Allievi Regionali, Virtus Cupello-Bacigalupo 1-1. Con un rigore trasformato da Farina allo scadere gli allievi regionali della Bacigalupo pareggiano per 1-1 a Cupello e salgono a 21 punti in classifica. Gara poco brillante da parte dei vastesi, spesso imprecisi e prevedibili, che non riescono ad avere continuità di risultati: a una prestazione ottima si alterna puntualmente una prestazione sottotono, e questo purtroppo è uno dei limiti principali di una squadra che è abbastanza indecifrabile.

Primo tempo avaro di emozioni fino al 35', quando Santoro ha la palla buona per sbloccare la partita per gli ospiti ma perde troppo tempo e alla fine l´azione sfuma; sul capovolgimento di fronte la Virtus Cupello va in vantaggio con un tiro dal limite di Marzocchetti che si infila sotto la traversa, si va al riposo così sull´1-0.

Nella ripresa tra il 47' e il 52' i vastesi vanno vicini al pareggio prima con Ranalli e poi con Frangione, ma in entrambi i casi la palla termina di pochissimo fuori; dopo alcuni cross di Benvenga sui quali incredibilmente non arriva nessuno, negli ultimi minuti la Bacigalupo gioca il tutto per tutto e si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio, riuscendo a essere più pericolosa e a colpire una clamorosa traversa con Frangione. Sembra finita, ma all´80´ è lo stesso Frangione a procurarsi un calcio di rigore che Farina trasforma nella rete dell´1-1. Arriva così un punto in extremis per la squadra di mister Maurizio Baiocco che comunque, nonostante la prova opaca, non meritava di perdere la partita: il pareggio è probabilmente il risultato più giusto. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il San Salvo.

Tabellino

Virtus Cupello-Bacigalupo 1-1 (1-0)

Reti: 36´ Marzocchetti (VC), 80´ Farina su rigore (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Pianese (Natarelli), Carriero (Fiore), Santoro. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, Bacigalupo-Virtus Cupello rinviata. E´ stata rinviata la gara tra Bacigalupo e Virtus Cupello, valida per la 12° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B. Il maltempo ha infatti reso impraticabile il campo di Vasto Marina, dove era in programma il match.

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata la 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone B. Rinviate per maltempo Lauretum-Francavilla e Spal Lanciano-Acqua e Sapone; nel big match di giornata il Poggio degli Ulivi piega per 2-1 la Giovanile Chieti e infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista, portandosi soltanto a -2 dalla vetta. Successi importanti per la Virtus Vasto (1-0 sul Sant´Anna) e per la Caldora (2-0 sul San Salvo), bene anche il Miglianico che si sblocca battendo per 5-1 il Manoppello Arabona, mentre terminano in parità River Casale-D´Annunzio Marina e Virtus Cupello-Bacigalupo.

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 33, Poggio degli Ulivi 31, River Casale 26, Lauretum** 22, Bacigalupo 21, Virtus Vasto 20, D'Annunzio Marina e Spal Lanciano* 18, Caldora* 17, Francavilla* 16, Virtus Cupello 12, Acqua e Sapone* 11, Manoppello Arabona 9, Sant'Anna 6, San Salvo 4, Miglianico 3 (* una partita in meno, ** due partite in meno)



Giovanissimi girone B. Il Poggio degli Ulivi conquista la dodicesima vittoria consecutiva (2-1 sul Francavilla), sorridono anche la

D´Annunzio Marina, la Caldora e il Fossacesia che superano rispettivamente il Lauretum, il San Salvo e i Quattro Colli, rinviate

per maltempo invece tutte le altre gare (Bacigalupo-Virtus Cupello, Delfini Biancazzurri-River Casale, Giovanile Chieti-Virtus Vasto e Penne-Fater Angelini).

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 36, Delfini Biancazzurri* 28, Bacigalupo* 25, Virtus Vasto* 23, D'Annunzio Marina e River Casale* 22, Penne* 21, Giovanile Chieti* 20, Fossacesia e Francavilla 16, Caldora 13, Lauretum 9, Fater Angelini* 8, Quattro Colli 6, San Salvo 4, Virtus Cupello* -2 (* una partita in meno)





Loris Napoletano