Su proposta della Pro loco ed in particolare dell’amministrazione comunale di Celenza sul Trigno si è deciso di investire fondi e risorse nel progetto di realizzazione di un’aula lettura-biblioteca all'interno dell’ex edifico scolastico. Molti sono i libri ben catalogati e conservati in armadi situati in un'aula di proprietà del comune.

Il progetto Biblio- Aula si propone di creare un ambiente accogliente e stimolante dove studenti e non solo possano scegliere un libro e soffermarsi a leggerlo o a sfogliarlo con tranquillità. Una struttura aperta ed accessibile, a misura di "studente" con arredi e spazi pensati per lo studio e la lettura.

"Ci auguriamo che questo progetto possa soddisfare i bisogni di tanti studenti - ha dichiarato il sindaco Andrea Venosini - ed essere anche un invito alla lettura da accogliere con entusiasmo e curiosità in modo che si possa tornare ad apprezzare i cari vecchi libri. Il progetto “Biblio-Aula” è un progetto volto a realizzare una struttura vitale e fruibile da tutti. Gli obiettivi per la nostra amministrazione sono quelli di sostenere la crescita culturale dei nostri giovani, e non solo, in spazi accoglienti, idonei e sicuri. Noi, come amministrazione, investiamo risorse nella promozione turistico-culturale del territorio e, oltre a concedere in comodato d’uso una sala dell’ex edificio della sede comunale al fine di attivare il progetto, erogheremo un contributo e sistemeremo i locali.”