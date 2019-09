Parte da oggi, lunedì 2 dicembre, presso la Scuola Media Rossetti, la campagna di sensibilizzazione a premi rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie della Città del Vasto.



L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale e da Pulchra Ambiente Spa e si inquadra nell’ambito delle azioni volte allo sviluppo della raccolta differenziata nella nostra Città, in particolare all’incremento del recupero della carta.



La carta da riciclare, infatti, sarà depositata nel box informativo ubicato nei pressi dell’ingresso scolastico, con rilascio di un’apposita ricevuta.



I premi previsti per i giovani “ricicloni” consisteranno in quaderni e ricariche telefoniche, che saranno consegnati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle iniziative.