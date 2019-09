A pochi giorni dalle primarie con cui i cittadini voteranno il segretario nazionale del Partito democratico, Gianni Cuperlo domani pomeriggio parlerà agli elettori di Vasto.

Nella settimana che precede il voto di domenica, aperto a tutti, l'anti-Renzi farà tappa in Abruzzo. Confermati i comizi di Pescara e Vasto, dove l'arrivo del deputato del Pd è previsto per le 18.30 nella pinacoteca di Palazzo D'Avalos. Tra i sostenitori di Cuperlo, c'è Maria Amato: la deputata vastese è capolista in provincia di Chieti della lista Cuperlo segretario.