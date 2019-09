Statale 16 allagata. Uno strato d'acqua di diversi centimetri ha invaso la carreggiata, in particolare nel centro di Vasto Marina, dove auto e camion in transito nella tarda serata e durante le ore notturne hanno avuto non poche difficoltà a transitare.

L'ondata di maltempo che da sabato sera si è abbattuta anche sul Vastese ha messo a dura prova la tenuta delle condotte di scolo della fascia costiera. Dal costone orientale un fiume d'acqua mista a fango si è incanalato per ore su via Cono a Mare e via Puccini, riversandosi sulla statale.

Ieri sera un pericoloso intralcio al traffico è stato causato da un albero spezzato dal vento e caduto, a poche decine di metri da piazza Verdi, sull'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto alla riviera.

I vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono al lavoro senza sosta da ieri pomeriggio per liberare piani terra e scantinati degli edifici allagati.

La polizia stradale segnala "piccoli smottamenti" su diverse strade urbane ed estraurbane e raccomanda prudenza agli automobilisti. Spostamenti problematrici soprattutto per chi deve andare verso Pescara, Chieti e Ortona.

A Pescara allarme con le campane - L'allarme per emergenza maltempo a Pescara sud e nel quartiere di Villaggio Alcyone - dove si stanno evacuando 1.500 persone - è stato lanciato anche attraverso il suono delle campane della chiesa parrocchiale. Il mare grosso ha provocato intanto una violenta mareggiata.

Dalla notte sono all'opera operai comunali che stanno posizionando con alcune ruspe e camion a riva grossi massi per evitare l'avanzamento dell'acqua. Straripato il torrente Vallelunga. Allarme anche per il fiume Pescara e per una possibile esondazione. Dalla mezzanotte le golene nord e sud sono chiuse al traffico e al transito con i sei varchi di accesso delimitati da transenne. La pioggia che cade incessantemente da ieri mattina ha fatto salire abbondantemente oltre il livello di guardia il fiume che viene monitorato dagli uomini della polizia municipale e della Capitaneria di porto. In alcuni punti l'acqua è arrivata già al livello della strada. La zona sud di Pescara è paralizzata con decine di strade chiuse per gli allagamenti. In tilt il centralino dei vigili del fuoco che dalla notte hanno ricevuto decine di chiamate dai cittadini.