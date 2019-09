Niente da fare per la BCC San Gabriele Volley nella trasferta di Campobasso, la seconda consecutiva dopo quella vittoriosa della scorsa settimana a Chieti. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio, dopo quasi 2 ore di gioco, sono costrette a lasciare l'intera posta in palio alle padrone di casa del Campobasso. Finisce 3-1 (18-25/25-21/27-25/25-20) una gara che era partita nel migliore dei modi per le vastesi, vincitrici del primo set.

Poi il Campobasso è cresciuto di tono, specie in difesa, riuscendo quindi a fiaccare l'attacco della BCC San Gabriele, divenuto meno efficace con il passare del tempo e protagonista dei soliti errori che tanto fanno arrabbiare coach Marcovecchio.

"E' un vero peccato - ha commentato l'allenatore vastese - perché questa partita poteva essere il trampolino di lancio verso i play-off, invece ora la situazione in classifica è molto più complicata con il Campobasso che si mette in lista insieme ad Antoniana e Pallavolo Teatina a contendersi gli altri due posti disponibili".

Mariani e compagne non dovranno perdersi d'animo, con la consapevolezza (vedi Chieti) che con concentrazione e grinta potranno giocarsela con tutte le squadre. L'occasione per riscattare la sconfitta in terra molisana arriverà già domenica prossima, quando alla Palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà un Orsogna in crescita.