Giovedì 28 novembre nella scuola primaria Ripalta dell’Istituto Comprensivo n.2 di San Salvo ,gli alunni hanno incontrato con grande emozione la giovane scrittrice sansalvese Grazia Ciavatta, autrice del libro “Gatto a distanza” con cui ha vinto il premio letterario Battello a Vapore 2012. L’incontro è una delle attività previste nel progetto didattico “Lettura e scrittura creativa” volto all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo 2 attraverso una molteplicità di azioni dirette a promuovere e sensibilizzare i bambini alla lettura .

Rivolgendosi con un linguaggio chiaro e coinvolgente, la scrittrice ha trasmesso con entusiasmo la sua passione per la scrittura e per la lettura incoraggiando gli alunni a superare le proprie paure per vivere esperienze ed emozioni a volte inaspettate, proprio come accade a “Martina e Micio”, i protagonisti della delicata storia “Gatto a distanza” ricca di messaggi teneri, divertenti e positivi.

Guidati dalla loro innata curiosità e dallo spiccato interesse per l’iniziativa,i bambini hanno rivolto tante domande all’autrice e hanno espresso le loro impressioni e apprezzamenti.

L’autrice si è gentilmente resa disponibile a collaborare per la stesura del copione tratto dal suo testo che verrà messo in scena dagli alunni dell’Istituto in una “giornata evento “ a conclusione del progetto.

Il dirigente scolastico Prof. Anna Orsatti ha sottolineato come la scuola rappresenti il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Avvicinare i bambini ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive, è l’obiettivo del percorso intrapreso di promozione ed educazione alla lettura e alla scrittura creativa.

Nei prossimi mesi la scrittrice sarà ospite nei plessi della scuola primaria di via Verdi e di S. Antonio.