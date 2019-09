L'incessante pioggia scesa domenica su Vasto ha creato nuovi problemi in città. Sulla strada di accesso al porto sono presenti quattro smottamenti, il fango ha invaso la carreggiata, via Vignola è stata invece chiusa per frana ed alcune famiglie sono state isolate.

Domenica la pioggia ha causato allagamenti in varie zone di Vasto, oltre ai problemi per la viabilità stradale. La situazione nella giornata di oggi, secondo le previsioni, dovrebbe migliorare, con un aumento delle temperature, anche se per Vigili del Fuoco e Protezione Civile resta l'allerta.

Nella fotogallery la situazione sulla strada che conduce al porto, viale Marinai d'Italia, via Vignola e via Osca.