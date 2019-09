Si sono riuniti in assemblea ieri i soci della Promo Tennis Vasto, per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Alla presenza di numerosi soci il Presidente in carica ha relazionato sulle attività svolte e sui progetti futuri sia dal punto di vista sportivo che delle strutture, da mettere a disposizione delle tante persone di tutte le età che frequentano il circolo.

Dopo la relazione si è passati alle votazioni delle cariche sociali per il prossimo quadriennio. Giuseppe D'Alessandro è stato riconfermato presidente della Promo Tennis. Conferme anche per il vice presidente Mosè Ferretti e il direttore sportivo Nicola Del Bonifro.

I neoconsiglieri eletti sono: Nicola Ruzzi, Filippo Saraceni, Tiziana Di Lello e Stefano Santicchia.