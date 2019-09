E’ stata sospesa al 15’ della seconda frazione, per impraticabilità di campo, l’incontro del campionato di Eccellenza tra Vasto Marina e San Salvo. Già nel primo tempo il terreno di gioco dell’Aragona era ai limiti della praticabilità per la pioggia che sta cadendo incessantemente da ieri sera.

Nei locali assente per squalifica Consolazio mentre negli ospiti, oltre al tecnico Gallicchio squalificato, era assente l’infortunato Gancitano e Quaranta che si è accomodato in panchina per le non perfette condizioni fisiche. La prima azione della gara è di marca sansalvese: la difesa vastese sbaglia un disimpegno ne approfitta Di Pietro ma il suo tiro viene respinto dal sempreverde Antenucci.

Al 12’ gli ospiti recriminano il rigore per un tocco di mano in area su un tiro di Felice. Al 24’ ancora il giovane Di Pietro supera in velocità la difesa ma, solo contro Antenucci, si allunga il pallone. Due minuti dopo è il Vasto Marina a sfiorare il gol con un tiro di Riella respinto in angolo da Raspa.

Alla mezz’ora l’occasione più ghiotta del San Salvo con Andrea Antenucci che, solo contro l’estremo difensore, si allunga la palla tra la disperazione dei tifosi ospiti che, sotto una pioggia incessante, hanno sostenuto la squadra per tutto il match. A cinque minuti dal termine del primo tempo è Cappelletti a sfiorare la rete ma al momento della conclusione scivola a causa del terreno di gioco ridotto a un acquitrino. A inizio ripresa è Tomeo a rendersi pericoloso ma l’estremo difensore sansalvese è bravo a respingere la sfera.

Al 9’ su richiesta dei capitani l’arbitro verifica l’agibilità del terreno di gioco e malgrado le condizioni erano molto precarie decide di proseguire con il match. Al 13’ punizione da 25 metri di Tomeo, Raspa respinge la sfera e anche la respinta di Zanoletti. Un minuto dopo i biancazzurri gridano al gol con una gran botta a volo di Marinelli che si stampa sulla traversa. Dopo questa azione l’arbitro prima sospende il match e dopo aver provato i rimbalzi del pallone rinvia la gara a data da destinarsi. Domenica i biancorossi saranno impegnati nella difficile trasferta di Avezzano mentre il San Salvo farà visita al Civitella Roveto.

Tabellino

Vasto Marina-San Salvo 0-0 (0-0)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Puka, Napolitano, Marciano, Benedetto, Zanoletti, Menna, Tomeo, Stivaletta, Riella (1’st Monachetti). A disposizione: Gaspari, Cesario, Nocciolino, Pili, Piras, D’Ottavio. Allenatore: Giampietro Precali

San Salvo: Raspa, Felice, Izzi, Vitiello, Lappicirella, Giuliano, Cappelletti, Sasso, Marinelli, Di Pietro (7’st Pollutri), Antenucci. A disposizione: Coccia, Ramundo, Alberico, Del Borrello, Quaranta, Costantini. Allenatore: Claudio Gallicchio

Arbitro: Santolo Lippiello di Avellino (Pedicone e Zitti di Teramo)

Ammoniti: Vitiello (San Salvo); Tomeo (Vasto Marina)

I risultati della quindicesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Alba Adriatica 2-2, Miglianico-Avezzano 0-0, Montorio-Pineto 1-1, River Casale-Torrese 1-0, Rosetana-Altinrocca 4-0, San Nicolò-Francavilla 3-0, Vasto Marina-San Salvo sospesa per impraticabilità del campo sullo 0-0, Virtus Cupello-Vastese 1-1, Acqua&Sapone-Civitella Roveto 3-0

La classifica. San Nicolò 39, Avezzano 34, Capistrello 31, Torrese 25, Pineto 24, Vastese e Alba Adriatica 23, Miglianico 20, Francavilla e Rosetana 18, San Salvo* 17, Acqua&Sapone 16, Montorio e River Casale 14, Virtus Cupello 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina* 7 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 8 dicembre ore 14.30. Alba Adriatica-Acqua&Sapone, Altinrocca-San Nicolò, Avezzano-Vasto Marina, Civitella Roveto-San Salvo, Francavilla-Virtus Cupello, Pineto-Miglianico, River Casale-Montorio, Torrese-Rosetana, Vastese-Capistrello

Luca Di Sciascio