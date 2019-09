E' il gol dell'ex Fabio Di Lello (che ha militato nella Pro Vasto in serie D) al 90' a fissare sull'1-1 il punteggio tra Virtus Cupello e Vastese al termine di un match, giocato sotto il diluvio e nella nebbia, in cui gli ospiti sono rimasti in vantaggio per 77 minuti grazie alla rete su rigore di Soria e con un uomo in più dal 12' del primo tempo. Per la Vastese, dopo Acqua&Sapone, Vasto Marina, Torrese e River Casale, ancora un gol subito nel finale.

Doccia fredda per la squadra di Lemme, che al 56' ha fallito un calcio di rigore con Soria, e che si deve accontentare della spartizione della posta in palio e del sesto posto in classifica a quota 23. Un punto utile per la Virtus in vista del raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Al comando della graduatoria rimane il San Nicolò con 39 punti.

La società è comunque al lavoro per rinforzarsi, lunedì apre il mercato, in arrivo Stefano Miccoli, difensore centrale e terzino destro classe '94 ex Miglianico che si è già allenato con la squadra e Pierluigi D'Antonio, centrocampista esterno offensivo '91 dall'Altinrocca.





La partita. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare il calciatore Matteo Roghi deceduto durante una partita di calcio giovanile. La Vastese dopo due gare in casa (Pineto e River Casale, vittoria e pareggio), va a fare visita alla Virtus Cupello in ripresa dopo un avvio difficile.

I rossoblu sono quintultimi a 12 punti e nel turno precedente hanno pareggiato in trasferta a San Salvo 1-1. Molti gli ex dell'incontro: Napolitano e Torres tra i biancorossi, Di Lello, Mainardi, Alberico e Sputore nei rossoblu.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia all'Aragona, ha vinto la Vastese 1-0 con rete di Antignani. Lo scorso anno nel torneo di Promozione all'andata a Cupello finì 2-1 per i locali, con le reti di Marino, l'autogol di Muratore e Di Lello, mentre al ritorno i biancorossi vinsero 2-1, in gol Alberico, oggi alla Virtus ma non disponibile per infortunio, Ottaviano e Di Vito.

La Vastese scende in campo, ancora in tenuta gialla, con il solito modulo 4-2-1-3, unica novità Benedetti centrale difensivo al posto di Catenaro e Triglione terzino destro. Nel Cupello in porta il '96 Ottaviano al posto di Mainardi che va in panchina, nel riscaldamento Martelli si fa male e viene sostituito da Del Giudice, in panchina Ercolano.

Nebbia e pioggia la fanno da padrone, all'inizio la visibilità e limitata e il prosieguo della partita è a rischio, il sintetico regge bene e non ci sono eccessivi problemi di tenuta del campo. Buona l'affluenza di pubblico nonostante il clima, numerosi e rumorosi i tifosi provenienti da Vasto.

La prima azione degna di nota è quella del calcio di rigore che l'arbitro Ranalli di Pescara assegna agli ospiti, al 12' Battista lancia in avanti per Miani che centralmente viene atterrato da Baiano, per il difensore è rosso, per la Vastese è penalty, batte Soria che spiazza Ottaviano e firma il suo settimo gol in campionato.

Al 19' di testa Miani centra la traversa su angolo di Di Vito dalla destra, ma il gioco era fermo per una trattenuta dell'attaccante su Rossi. Al 23' Battista dalla distanza butta in mezzo all'area, la palla rimbalza pericolosa davanti al portiere avversario e poi esce.

Al 26' incursione centrale di Contigiani, in estate vicinissimo all'ingaggio con i biancorossi, che si perde sul fondo, al 41' combinazione Soria vede Avantaggiato che serve Miani in buona posizione ma quest'ultimo non riesce ad arrivare sulla palla.

La ripresa inizia con 15 minuti di ritardo, le due squadre cambiano le maglie zuppe di acqua, il Cupello gioca in bianco, la Vastese in blu. Al 46' Soria sulla destra, servito da Avantaggiato, entra in area e lascia partire un diagonale che Ottaviano para con il piede sinistro. Nel frattempo la nebbia si dirada e la visibilità migliora nettamente.

Al 55' il portiere dei rossoblu stende in area Di Vito, per il direttore di gara è ancora rigore e ammonizione per l'estremo difensore, Soria batte, ma questa volta Ottaviano intuisce, si butta sulla sua sinistra e mette in angolo.

Un minuto dopo Soria ci prova ancora in diagonale dalla destra, il giovane portiere si oppone di nuovo. Poi l'attaccante vastese esce per lasciare spazio a Torres, anche Avantaggiato lascia il campo per Pantalone e Triglione diventa capitano.

La partita va avanti senza ulteriori sussulti, la Vastese non riesce a chiuderla e il Cupello ci crede ancora, all'80' Del Giudice su punizione dalla sinistra mette in mezzo per Di Lello, entrato da cinque minuti per Sputore, ma Cialdini para.

All'84' il portiere biancorosso è ancora protagonista quando con una parata perfetta toglie dall'incrocio una punizione del solito Del Giudice. La Virtus insiste per trovare il pareggio, ma all'87' sono gli ospiti a portarsi in avanti, dopo una rimessa laterale suula destra la palla finisce sui piedi di Torres che impegna Ottaviano con un bolide alla distanza.

Al 90' arriva il pareggio, Di Lello avanza sulla sinistra entra in area si libera dei difensori biancorossi e di destro insacca sul primo palo la rete dell'1-1. Nell'incandescente finale vengono espulsi Miani, Cianci e Diompy, poi il direttore di gara fischia la fine. La Vastese, che mercoledì va ad Avezzano per la Coppa Italia, nel prossimo turno giocherà in casa con il Capistrello che oggi ha pareggiato 2-2 con l'Alba Adriatica, mentre la Virtus andrà a Francavilla, che ha perso 3-0 contro il San Nicolò.





Tabellino

Virtus Cupello-Vastese 1-1 (0-1)

Marcatori: 13’ Soria rig. (Vastese) 90’ Di Lello (Virtus Cupello)

Virtus Cupello: Ottaviano, Del Bonifro (74' Fizzani), Baiano, Rossi, Muratore, Del Giudice, Musto, Di Pasquale, Sputore (74' Di Lello), Contigiani (68' Diompy), Berardi. A disposizione Mainardi, Antenucci, Ercolano, Schena. Allenatore Massimiliano Memmo

Vastese: Cialdini, Triglione, Berardi (66' Cardone), Battista, Irmici, Benedetti, D'Adamo, Avantaggiato (68' Pantalone), Miani, Soria (66' Torres), Di Vito. A disposizione Cianci, Galiè, Catenaro, Balzano. Allenatore Mario Lemme

Arbitro: Davide Ranalli di Pescara, (Fabio Cassisa de L'Aquila, Ennio Di Girolamo de L'Aquila)

Ammoniti: Ottaviano (Virtus Cupello), Rossi (Virtus Cupello), Di Lello (Virtus Cupello), Triglione (Vastese), Berardi (Vastese), Irmici (Vastese), Avantaggiato (Vastese), Soria (Vastese)

Espulsi: 12’ Baiano (Virtus Cupello), 91’ Miani (Vastese), 91' Cianci (Vastese), 91' Diompy (Virtus Cupello)

I risultati della quindicesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Alba Adriatica 2-2, Miglianico-Avezzano 0-0, Montorio-Pineto 1-1, River Casale-Torrese 1-0, Rosetana-Altinrocca 4-0, San Nicolò-Francavilla 3-0, Vasto Marina-San Salvo sospesa per impraticabilità del campo sullo 0-0, Virtus Cupello-Vastese 1-1, Acqua&Sapone-Civitella Roveto 3-0

La classifica. San Nicolò 39, Avezzano 34, Capistrello 31, Torrese 25, Pineto 24, Vastese e Alba Adriatica 23, Miglianico 20, Francavilla e Rosetana 18, San Salvo* 17, Acqua&Sapone 16, Montorio e River Casale 14, Virtus Cupello 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina* 7 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 8 dicembre ore 14.30. Alba Adriatica-Acqua&Sapone, Altinrocca-San Nicolò, Avezzano-Vasto Marina, Civitella Roveto-San Salvo, Francavilla-Virtus Cupello, Pineto-Miglianico, River Casale-Montorio, Torrese-Rosetana, Vastese-Capistrello