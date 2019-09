Prima Categoria, girone B.

Spal Lanciano-United Cupello 0-1. Importantissima vittoria per i cupellesi sul difficile campo della Spal. Lo United si presenta al Delle Rose di Lanciano con diverse assenze. All'infortunato Scafetta si sono aggiunte in settimana le defezioni di Antenucci e Tartaglia. I ragazzi di mister Di Francesco interpretano al meglio la gara, trovano il gol del vantaggio con Zara al 22' servito da Ruzzi che a tu per tu con il portiere, passa la palla al compagno meglio piazzato, tutto facile per l'attaccante dello United. Passano pochi minuti e la Spal resta in 10 per l'espulsione di Santarella per un fallo da ultimo uomo ai danni di Mirolli lanciato a rete. Nella ripresa dei giochi il Cupello crea tantissimo, ma non riesce a raddoppiare. Non succede più nulla, arriva così la terza vittoria di fila e 3 punti importantissimi in chiave play off.

Le altre partite. Il Casalbordino pareggia 1-1 in casa contro il Tre Ville, lo Scerni vince 2-1 in trasferta contro la Casolana e resta al terzo posto, la capolista Fara San Martino batte 3-0 il Roccaspinalveti, pareggio a reti inviolate tra Real San Giacomo e Real Montazzoli. Rinviate per maltempo Trigno Celenza-Palombaro, Castelfrentano-Monteodorisio e Sporting San Salvo-Guastameroli.







I risultati dell’undicesima giornata di Prima Categoria, girone B. Casalbordino-Tre Ville 1-1, Casolana-Scerni 1-2, Castelfrentano-Monteodorisio rinviata, Fara San Martino-Roccaspinalveti 3-0, Real San Giacomo-Real Montazzoli 0-0, Spal Lanciano-United Cupello 0-1, Sporting San Salvo-Guastameroli rinviata, Trigno Celenza-Palombaro rinviata

La classifica. Fara San Martino 30, Tre Ville 27, Scerni 22, Casalbordino e United Cupello 19, Real Montazzoli 17, Trigno Celenza* 15, Guastameroli* e Real San Giacomo 13, Casolana e Spal Lanciano 11, Roccaspinalveti 10, Palombaro* e Sporting San Salvo* 8, Monteodorisio* 6, Castelfrentano* 3 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 8 dicembre, ore 14.30. Guastameroli-Spal Lanciano, Monteodorisio-Real San Giacomo, Palombaro-Casolana, Real Montazzoli-Fara San Martino, Roccaspinalveti-Casalbordino, Scerni-Castelfrentano, Tre Ville-Sporting San Salvo, United Cupello-Trigno Celenza

Seconda Categoria, girone G.

Tutte rinviate le gare dell'undicesima giornata a parte Real Montalfano-Paglieta, iniziata ma poi sospesa. A causa della pioggia o della neve molti campi erano impraticabili.

I risultati dell’undicesima giornata di Seconda Categoria, girone G. Casalanguida-Gissi rinviata, Colledimezzo-Montalfano rinviata, Fuci-Mario Tano rinviata, Incoronata Calcio Vasto-Fossacesia 90 rinviata, Real Montalfano-Paglieta sospesa, San Buono Calcio-Mario Turdò rinviata, Valle Del Treste Liscia-Fresa Calcio rinviata

La classifica. Real Montalfano 23, San Buono Calcio e Paglieta 21, Mario Tano 17, Incoronata Calcio Vasto e Fresa 16, Gs Montalfano, Gissi e Mario Turdò 14, Colledimezzo 13, Furci 10 e Fossacesia 90 10, Valle del Treste Liscia 5, Casalanguida 4 (tutte con una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 8 dicembre, ore 14.30. Colledimezzo-Paglieta, Fossacesia 90-Casalanguida, Fresa-Furci, Gissi-San Buono, Mario Tano-Incoronata, Mario Turdò-Real Montalfano, Montalfano-Valle Del Treste Liscia

Terza Categoria Vasto.

Anche in questo girone tutte le partite rinviate per impraticabilità, tra queste anche lo scontro al vertice Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana che non è nemmeno iniziata. Mercoledì 4 dicembre si recupera Real Alto Vastese-Lentella rinviata alla quarta giornata, mercoledì 11 dicembre Odorisiana-Virtus Tufillo, sospesa alla settima giornata.

I risultati dell'ottava giornata di campionato della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Real Porta Palazzo rinviata, Dinamo Roccaspinalveti-Real Alto Vastese rinviata, Guilmi-Lupi Marini rinviata, Sporting Vasto-Casalese rinviata, Virtus Tufillo-Lentella rinviata, Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana rinviata



La classifica. Virtus Rocca San Giovanni* 17, Odorisiana** 14, Carunchio* 13, Virtus Tufillo** e Casalese* 11, Real Porta Palazzo* 9, Guilmi* 7, Dinamo Roccaspinalveti* e Real Alto Vastese** 6, Lupi Marini* 3, Sporting Vasto* 3, Lentella** 3 (* una partita in meno, ** due partite in meno)



Il prossimo turno, domenica 8 dicembre ore 14.30. Casalese-Dinamo Roccaspinalveti, Dentella-Virtus Rocca San Giovanni, Lupi Marini-Real Porta Palazzo, Odorisiana-Guilmi, Real Alto Vastese-Virtus Tufillo, Sporting Vasto-Carunchio