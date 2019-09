Una manifestazione per la raccolta dell’olio vegetale esausto da cucina si terrà oggi, sabato 30 novembre a San Salvo in due diverse location: di mattina, alle ore 9.00, in Piazza Papa Giovanni XXII, dove saranno presenti tutte le autorità competenti; nel pomeriggio, dalle ore 16.00, presso il centro commerciale Insieme. L'obiettivo è far conoscere meglio l’importanza di recuperare tale rifiuto.

"Basti pensare che 10 lt di olio esausto - si legge nella nota diffusa dall'Ecologica Valtrigno - utilizzati in cucina gettati negli scarichi di casa equivalgono ad 1 milione di litri d’acqua inquinata. L’olio da cucina è nemico dei nostri mari e delle nostre terre ed è nostro interesse ed obbiettivo tutelare la natura che ci circonda".



La manifestazione è patrocinata dal Comune di San Salvo.