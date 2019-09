Domenica alle 14.30 si gioca per la 15esima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. La Vastese dopo due gare in casa (Pineto e River Casale, vittorie e pareggio), va a fare visita alla Virtus Cupello in ripresa dopo un avvio difficile. Non ci sono squalificati tra i biancorossi, non ci sarà Davide Antignani che in settimana ha rescisso consensualmente il suo rapporto con la società.

I rossoblu sono quintultimi a 12 punti e nel turno precedente hanno pareggiato in trasferta a San Salvo 1-1. La posizione di classifica degli avversari non deve ingannare, quella di Memmo è una squadra di tutto rispetto e da sempre per i cupellesi la partita contro la Vastese è molto sentita.

Molti gli ex dell'incontro: Napolitano e Torres tra i biancorossi, Di Lello, Mainardi, Alberico e Sputore nei rossoblu.

Si gioca sul campo in sintetico del Comunale di Cupello, ad arbitrare sarà il signor Davide Ranalli di Pescara, gli assistenti saranno Fabio Cassisa e Ennio Di Girolamo de L'Aquila. Prima del fischio d'inizio su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare il giovane calciatore Matteo Roghi.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia all'Aragona, ha vinto la Vastese 1-0 con rete di Antignani. Lo scorso anno nel torneo di Promozione all'andata a Cupello finì 2-1 per i locali, con le reti di Marino, l'autogol di Muratore e Di Lello, mentre al ritorno i biancorossi vinsero 2-1, in gol Alberico, oggi alla Virtus, Ottaviano e Di Vito.

Il Vasto Marina ospita all'Aragona il San Salvo, è il debutto in casa di mister Precali, contro la sua ex squadra, che cercherà anche i primi punti della sua gestione dopo le due sconfitte esterne di San Nicolò e Francavilla. I padroni di casa, che non hanno ancora vinto una partita in campionato, dovranno fare a meno dell'attaccante Consolazio squalificato.

Come ogni domenica su zonalocale.it nel box segui lo sport in homepage a destra ci saranno tutti i risultati in tempo reale delle partite del campionato di Eccellenza.



Le altre vastesi. Il maltempo condizionerà la giornata degli altri campionati, in Promozione Pacentro-Real Tigre è stata rinviata e sarà recuperata mercoledì 4 dicembre alle 14.30. In Seconda Categoria l’Incoronata gioca al San Tommaso di Vasto Marina contro il Fossacesia, una delle poche partite che si disputerà nel girone G, sono state infatti rinviate Casalanguida-Gissi, Colledimezzo-Montalfano, Furci-Mario Tano, San Buono-Mario Turdò e Valle Del Treste Liscia-Fresa. In Terza Categoria rinviata Carunchio-Real Porta Palazzo in programma sabato pomeriggio, mentre lo Sporting Vasto ospita domenica alle 14.30 al campo sportivo Ezio Pepe la Casalese.





Il programma della quindicesima giornata di Eccellenza, domenica 1 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Alba Adriatica, Miglianico-Avezzano, Montorio-Pineto, River Casale-Torrese, Rosetana-Altinrocca, San Nicolò-Francavilla, Vasto Marina-San Salvo, Virtus Cupello-Vastese, Acqua&Sapone-Civitella Roveto



La classifica. San Nicolò 36, Avezzano 33, Capistrello 30, Torrese 25, Pineto 23, Vastese e Alba Adriatica 22, Miglianico 19, Francavilla 18, San Salvo 17, Rosetana 15, Montorio e Acqua&Sapone 13, Virtus Cupello 12, Altinrocca e River Casale 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina 7



Il prossimo turno, domenica 8 dicembre ore 14.30. Alba Adriatica-Acqua&Sapone, Altinrocca-San Nicolò, Avezzano-Vasto Marina, Civitella Roveto-San Salvo, Francavilla-Virtus Cupello, Pineto-Miglianico, River Casale-Montorio, Torrese-Rosetana, Vastese-Capistrello