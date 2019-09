Non ha fatto neanche in tempo a scendere in vasca per la prima gara che subito ha conquistato un oro. Non poteva iniziare meglio la Gymnasiade di Nicolangelo Di Fabio. Il nuotatore cupellese si trova a Brasilia con la nazionale italiana giovanile per partecipare a questa manifestazione internazionale che coinvolge atletica leggera, ginnastica ritmica, artistica e nuoto.

Ieri, nella prima giornate di gare, Di Fabio ha gareggiato nei 200 stile libero, accedendo alla finale con il terzo tempo. Nella finalissima, poi, ha dato il meglio di sè, andando a prendersi la medaglia d'oro con il tempo di 1'49.86.

"Un ottimo tempo - commenta soddisfatto il suo tecnico Domenico D'Adamo -, anche perchè fatto ad inizio stagione". Un inizito strepitoso, quindi, considerato il viaggio intercontinentale della squadra azzurra e i pochi giorni per assorbire fuso orario e condizioni climatiche completamente differenti da quelle italiane. Per Di Fabio è una vittoria storica, un oro ottenuto per la prima volta nell'emisfero australe, nel Paese dove fra tre anni si svolgeranno le Olimpiadi.