Ore 11.12 - Due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate 15 dosi di cocaina, una di eroina e 400 euro in contanti. Controlli lungo le strade, nei luoghi di ritrovo degli studenti, alle fermate degli autobus e all'ingresso di alcune scuole.

E' il bilancio dei controlli antidroga eseguiti ieri, con l'ausilio delle unità cinofile, dai carabinieri della Compagnia di Vasto in città, nella vicina San Salvo e nel comprensorio del Vastese.

L'operazione - Così ricostruisce i fatti il Comando provinciale di Chieti: "Un servizio coordinato di controllo del territorio, che ha visto impegnati 30 militari e 2 unità cinofile, è stato svolto dai Carabinieri di Vasto, dalle 7 di ieri mattina, tra Vasto, San Salvo e i comuni limitrofi. L’attività degli uomini dell’Arma ha interessato anche alcuni istituti scolastici di Vasto e San Salvo dove i carabinieri della locale Compagnia, con l’ausilio dei cani antidroga, hanno effettuato dei controlli in prossimità di fermate degli autobus e zone di ritrovo di studenti, al fine di prevenire episodi di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. Due gli arresti effettuati, nel corso della giornata, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A Vasto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno tratto in arresto M.P., 60enne del luogo, noto alle forze dell’ordine e titolare di un bar ubicato nei pressi dell’ospedale. A catturare l’attenzione dei militari è stato uno strano andirivieni di persone che, all’ora di pranzo, sono entrate ed uscite dal locale dell’uomo senza però fermarsi, neanche per breve tempo, a consumare qualche bevanda. Gli investigatori hanno quindi deciso di intervenire e, una volta all’interno dell’esercizio commerciale, hanno sequestrato 25 dosi di cocaina pronte per la vendita. Recuperare lo stupefacente non è stata, però, cosa facile poiché il 60enne aveva escogitato un sistema per occultarlo. Le dosi di cocaina erano state inserite all’interno di bottiglie di succo di frutta che, collegate tra loro da un filo, erano state nascoste in un’intercapedine di una parete coperta da un quadro. Recuperato dai militari anche materiale per il confezionamento in dosi e un’agenda in cui erano appuntati diversi nominativi, di fianco ai quali erano indicate le somme di denaro. Tratto in arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Vasto.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a San Salvo, è stato invece arrestato, in flagranza di spaccio di stupefacenti, D.T.L., 25enne del luogo, pusher noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della locale Stazione, durante il servizio coordinato di controllo del territorio, transitando nel centro abitato hanno riconosciuto il giovane mentre parlava con un uomo fermo in un’auto. Gli uomini dell’Arma sono subito intervenuti bloccando sia il 25enne, che nel frattempo alla vista dei carabinieri aveva provato ad allontanarsi a piedi, che l’altra persona a bordo della macchina. Il conducente dell’auto, 38enne del luogo, ha subito consegnato ai militari la dose di eroina appena acquistata dal pusher. D.T.L. non è stato trovato però in possesso di altro stupefacente ma, comunque, aveva con sé circa 400 euro in contanti, in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio svolta. Il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Vasto mentre il suo cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti".

