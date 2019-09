Torna in Abruzzo la “Pasta della Bontà”, l’iniziativa di raccolta fondi a sostegno delle attività della Lega del Filo d’Oro, l’Associazione che da quasi 50 anni assiste in tutta Italia i sordociechi e i pluriminorati psicosensoriali, promossa in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti.

Per tutto il mese di dicembre, nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi aderenti a Terranostra, sarà possibile trovare il kit composto da tre pacchi da 500 grammi di pasta, di grano duro 100% italiano, in un pratico shopper a fronte di una donazione, oltre al mini-ricettario con le nuove ricette scritte per l'occasione da Renzo Arbore, Marisa Laurito e Teresa Mannino. Negli agriturismi, i clienti avranno invece l’opportunità di scegliere la Pasta della Bontà nei menù e di gustarla durante il proprio soggiorno, contribuendo in un modo diverso, originale, a sostenere le attività della Lega del Filo d’Oro. In particolare, per l’Abruzzo sono coinvolti i mercati di Campagna Amica di Giulianova in via Dalmazia, di Pescara in via Paolucci, di Sulmona in via Sardi, di Vasto in Piazza Brigata Maiella.

Soddisfazione è stata espressa dalla Coldiretti, che aderisce per il secondo anno consecutivo al progetto. "Un’iniziativa - evidenzia il direttore di Coldiretti Abruzzo Simone Ciampoli - che riesce a legare la solidarietà, tutela dell’economia agricola italiana e esigenze dei consumatori attenti alla sana alimentazione. Invitiamo i consumatori a donare la propria offerta per un nobile scopo".

La Lega del Filo d'Oro, fondata nel 1964, è oggi punto di riferimento per l’assistenza, la riabilitazione e il reinserimento delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, che nel nostro Paese sono, secondo uno studio europeo, tra tremila e undicimila. Con oltre 470 dipendenti, tra operatori specializzati, medici, psicologi, assistenti sociali, e 430 volontari, la Lega del Filo d'Oro ha sedi a Osimo, Lesmo, Modena, Roma, Napoli, Molfetta e Termini Imerese.

Info: www.pastadellabonta.it – Numero verde 800904450