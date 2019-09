Inaugurazione ufficiale ieri a Palazzo D'Avalos per Pegaso, l'università telematica che apre una sede anche a Vasto, in piazza Smargiassi.

Nella pinacoteca della storica residenza dei marchesi il rettore, Giovanni Di Giandomenico, ha presentato l'offerta formativa dell'ateneo on-line in un pubblico incontro tenuto con il presidente della Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, l'assessore alle Pari opportunità della Regione Abruzzo, Federica Carpineta, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il presidente di Certipass e referente per la Puglia di UniPegaso, Domenico Pontrandolfo, e la direttrice della sede pugliese di Trani, Mary Pontrandolfo. A moderare il dibattito è stata la giornalista Simona Andreassi.

Nove i corsi dell'università telematica: scienze dell'educazione e della formazione; ingegneria civile; scienze turistiche; economia aziendale; scienze motorie; scienze pedagogiche; management dello sport e delle attività motorie; scienze economiche; giurisprudenza.

A spiegare la struttura dei corsi on-line è stato Di Giandomenico, già docente di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise: "La lezione - ha detto il giurista - è condensata e l'apprendimento viene facilitato attraverso lo studio di dispense". Dopo aver seguito la lezione, "lo studente ha alcuni minuti per rispondere a dei quesiti. Non può accedere alla lezione successiva, se non ha risposto a un certo numero di domande. Ci sono anche modalità d'interazione: videoconferenze, forum, e social network. E' garantita la presenza di tutor, che consentono una formazione personalizzata. Attualmente, Pegaso conta circa 50mila iscritti in tutta Italia e alcuni anche all'estero, ed esempio in Australia. Quest'anno siamo passati da 2 a 9 corsi di laurea. L'università telematica offre la possibilità di studiare anche a quei giovani le cui famiglie non hanno le possibilità economiche necessarie a far studiare un figlio. Abbiamo poli d'ascolto in tutta Italia e 9 sedi d'esame (a Roma, Milano, Torino, Bologna, Assisi, Napoli, San Giorgio a Cremano, Palermo, Trani), ma l'obiettivo è arrivare a una ventina. Gli studenti, dopo aver seguito i corsi on-line, possono recarsi in queste città a sostenere gli esami".

Lapenna ha espresso la volontà dell'amministrazione comunale di "sostenere questo nuovo modo di fare università. Speriamo di poter avere anche gli esami in sede".