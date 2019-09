Domenica 1 dicembre alle ore 17:30 inizia la nuova stagione concertistica al Teatro Rossetti di Vasto, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Vasto e dalla Fondazione Carichieti, con la mitica band statunitense The Bad Plus.

Ethan Iverson al piano, Reid Anderson al contrabbasso e David King alla batteria sono i componenti di The Bad Plus, da diversi anni uno dei gruppi piu' particolari e di successo della scena jazzistica mondiale. Dopo aver debuttato discograficamente nel 2001 con la spagnola Fresh Sound, la band in seguito al grande successo e conseguente interesse suscitato dalle sue esibizioni in USA e Gran Bretagna ha ottenuto un contratto con una major, la Columbia Records, pubblicando dei lavori che hanno suscitato grande entusiasmo nella critica internazionale. Precedentemente a The Bad Plus, Iverson, Anderson e King, tutti e tre originari del Midwest, hanno collaborato con numerosi musicisti tra cui Kurt Rosenwinkel, Mark Turner e Billy Hart.

La proposta musicale del gruppo si contraddistingue per un approccio molto diretto alla materia sonora, affrontata con energia e sviluppata con grande senso di avventurosa narrativita', con improvvisi cambi di tempo o istantanee esplosioni sonore che si tramutano improvvisamente nel loro opposto con impeccabile aplomb, attraverso un repertorio che abbina loro composizioni originali, caratterizzate da elementi di poliritmia, uso di ostinati e arrangiamenti spettacolari accanto a echi di Thelonius Monk, musica seriale e destrutturazione di successi pop. Definiti "iconoclasti musicali" e "geni e attori in egual misura", The Bad Plus con la loro musica sono riusciti a raffigurare nella cornice di una delle piu' classiche formazioni del jazz, il trio piano - contrabbasso - batteria, lo spirito della post modernita'.

Apertura della biglietteria del Teatro un’ora prima del concerto, posto unico € 10,00 – abbonamento per l’intera stagione € 100.00 – info: 0873-309 284 / 347-61 32 816

La stagione è consultabile sul sito del Teatro: www.teatrorossetti.it