Nona giornata del campionato di Lega Adecco DNB per la BCC Vasto Basket, impegnata domenica sera alle 18 al PalaBCC contro la Virtus Fondi. I biancorossi vengono tra tre successi consecutivi e potranno sfruttare il secondo turno casalingo di fila per allungare in classifica. Abbiamo incontrato Biagio Sergio, numero 4 della formazione biancorossa, al secondo anno in riva all'Adriatico.

Siete in striscia positiva da tre gare. Che importanza avrebbe un'ulteriore vittoria domenica prossima?

Confermare questa striscia serve non soltanto a guadagnare punti per quelli che sono gli obiettivi stagionali, ma soprattutto infondere fiducia nei nostri mezzi. Noi siamo partiti, come l’anno scorso, con una squadra che doveva ottenere forse degli obiettivi minimi e il campo, invece, ha dimostrato il contrario. Questo si può fare solo avendo fiducia nei propri mezzi.

E' stato un inizio di stagione in salita, tra nuova categoria e un calendario non semplice. Eravate preoccupati o c’era la consapevolezza che alla fine le cose si aggiustavano?

In realtà credo che la fiducia che stiamo avendo in queste partite ci abbia accompagnato dall’inizio ed è forse la nostra forza, poter giocare in un un modo e in ambiente libero da ogni preoccupazione, perchè sappiamo che il nostro lavoro, se fatto bene, poi viene ripagato la domenica. Siamo convinti delle nostre potenzialità ma soprattutto crediamo nel lavoro che facciamo settimanalmente. La forza viene da questo, dal non preoccuparsi di quello che deve venire o delle partite prossime ma del lavorare giorno per giorno in campo.

A metà girone d'andata possiamo dire che la coesione tra il gruppo dello scorso anno e i nuovi giocatori è ormai massima.

Entrare in un contesto come quello di Vasto per molti versi è anche semplice, perchè innanzitutto ritengo che siamo state delle persone disponibili ad accogliere Serroni, Durini e Di Carmine sia come compagni di squadra che come compagni di un’avventura. E poi perchè anche il nostro sistema di gioco ha permesso a loro di esprimersi nel migliore dei modi, siamo una delle squadre più altruiste, credo si possa riscontrare anche a livello statistico.

Quest’estate avevi avuto la chiamata di Maddaloni per giocare in B. Hai resistito alla tentazione e alla fine sei rimasto dove volevi restare, qui a Vasto e giochi comunque in B.

Maddaloni più che una squadra di categoria superiore la vedo come casa mia, quindi era il resistere alla tentazione di tornare a casa. Ho sempre detto che quando tornerò a casa sarà per una questione definitiva, per avviare la mia strada in altri ambiti. Ma finchè la pallacanestro è la mia occupazione principale, quindi gioco e mi alleno tutti i giorni, il luogo non fa differenza. Vado a giocare dove mi sento meglio e dove penso di poter dare il massimo. E’ una valutazione oggettiva che ho fatto quella di restare qui a Vasto.

Stai vivendo anche l’esperienza di aiuto allenatore nel settore giovanile della Vasto Basket. Com’è stare a contatto con i ragazzi?

Mi sto divertendo tanto, anche perchè è il primo anno che vivo questa esperienza. Cercare di trasmettere qualcosa ad una persona più piccola di te è una delle cose più belle che si possa fare. Quindi, nonostante io non abbia tutte le competenze come i bravi allenatori del nostro settore giovanile, ci metto tutta la voglia e la passione che ho. Ti garantisco che, fino ad oggi, mi ha regalato sicuramente tanti sorrisi. Quando sono in campo con i ragazzi divento un bambino come loro, mi fanno ridere, scherzano, magari hanno delle pose che sono divertenti, questo è il bello di fare questa nuova esperienza.

Può essere un'attività da considerare in futuro?

Non credo sia nelle mie corde allenare, però non posso mettere limiti. Anche perchè non pensavo fosse così appassionante allenare un gruppo di ragazzi di 12 anni, quindi onestamente ho dovuto ricredermi. Pensavo di non essere capace o non saper trasmettere nulla e invece mi sono accorto, non tanto dagli atteggiamenti in campo quanto da quelli fuori, che come io mi sono legato a un gruppo di ragazzini loro si sono legati a me. Questo ti fa capire che probabilmente qualcosa riesci a far intendere. Però fare l’allenatore è qualcosa di troppo lontano dai miei schemi lontani.

State iniziando a conoscere meglio questo girone C. Dove può arrivare questa BCC Vasto Basket?

Per quello che ho visto in campo posso dire che ci sono 2, forse 3, squadre di alto livello, lunghe, con dei giocatori importanti. Però credo che la determinazione e la fiducia con cui stiamo giocando questa fase della stagione possano essere pericolose per gli avversari, perchè anche noi abbiamo del potenziale ancora inespresso, abbiamo una capacità di giocare insieme importante. Continuare su questa strada potrà farci raggiungere obiettivi importanti.

Per il pubblico, sempre più numeroso sugli spalti del PalaBCC, sei ormai uno dei beniamini. Come vivi il rapporto con i sostenitori biancorossi?

Si è creato davvero un bel legame in questi due anni. Ormai ho amicizie qui a Vasto, incontro e saluto gente tutti i giorni. Mi fa piacere essere parte di questa passione. Sono convinto che qualsiasi sport, senza il pubblico, perderebbe il suo fascino, è una componente fondamentale. E lo è anche per i giocatori, perchè un giocatore sostenuto dal pubblico è un giocatore più forte. Per questo il mio appello è sempre quello di incrementare il tifo e, da parte nostra, avere un ottimo rapporto con i tifosi, perchè conciliare tifoseria e squadra è sempre un’arma in più.

In questa prime giornate abbiamo visto riproporsi quella che sembra essere una tua caratteristica sui tiri da 3. Se entra il primo, poi non ne sbagli più. Se i primi vanno male, poi non riesci più a trovare la giusta "mano". Cosa accade in queste situazioni?

Diciamo che tendo a fare meno danni possibili! Scherzi a parte, ci sono momenti di estrema fiducia, in cui entra tutto e momenti in cui il canestro diventa un po’ più piccolo del normale. Come per qualsiasi cosa è così. Alla fine per il tiro da 3 punti puoi avere delle pessime percentuali in un periodo e delle ottime in un altro, ma questo non deve condizionare il lavoro di un giocatore. Quando sbaglio cerco di rendermi utile in altre zone del campo, in altri modi per i miei compagni.

Del resto non si può ridurre il basket ai freddi numeri del tabellino. Ad esempio domenica scorsa pur non avendo uno score altissimo hai segnato un canestro nel momento di apnea della squadra che ha fatto ripartire il match.

Guardare al numero delle realizzazioni è una cosa un po’ calcistica, perchè nel calcio un singolo gol può decidere un risultato, mentre una realizzazione in una partita di pallacanestro se la fai all’ultimo secondo è determinante, invece se la fai durante la partita, quanti canestri passano inosservati? Io credo che non sia tanto importante realizzare, quanto giocare bene, per gli altri. E’ uno sport di squadra e ci sono tanti esempi di grandi sportivi che dicono come da soli non si va da nessuna parte. L’importante è rendersi utili e restare in campo concentrati per uno scopo comune. Poi, certo, segnare 20 punti a partita fa sempre piacere.

Sento ripetere da più addetti ai lavori che il Fondi non è la squadra che dice la classifica, ferma a quota 2 punti. Sei d'accordo?

Secondo me hanno tre giocatori del quintetto, Pietrosanto, Liliu e Romano, che sono molto buoni per questa categoria, sono degli ottimi realizzatori.Anche il Fondi è una squadra che ha del talento inespresso e non lo esprime perchè ha un’organizzazione di gioco che forse non è adatta ai propri giocatori, probabilmente non sono entrati in fiducia ma credo sia una squadra pericolosa e credo che nel finale di campionato potremo trovare delle sorprese e soprattutto in casa loro.

Però per domenica il pronostico è scontato.

Io sono molto scaramantico. Una cosa però posso dirtela: non possiamo perdere!