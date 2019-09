Era un emozionato MattoMattia Pompei quello che lo scorso 25 novembre ha incontrato il capitano dell'Inter Javier Zanetti in occasione di un evento benefico. La serata "Insieme per Pupi" che si è svolta presso lo Sheraton Hotel di Roma è stata promossa dalla Fondazione "Coloriamo i sogni" Onlus di Raul Bova, per portare al centro dell'attenzione i progetti sostenuti dalla Fondazione Pupi, che Zanetti ha creato insieme alla moglie Paula a sostegno dei ragazzi bisognosi. A sostegno dell'iniziativa c'era anche l'Associazione Nazionale Cantanti, che nel corso dei suoi 30 anni e più di storia, ha finanziato importanti progetti di solidarietà. E proprio come rappresentanti della Nazionale Cantanti alla serata hanno partecipato i due componenti della band abruzzese La Differenza, MattoMattia e Fabio Falcone. Mattia, disegnatore, fumettista e tatuatore, oltre che musicista, ha realizzato una simpatica caricatura di Javier Zanetti, che hai poi donato al capitano dell'Inter, ricevendo in cambio la sua maglia autografata.

Per lui, di provata fede nerazzurra, un'emozione da ricordare a lungo. "E' stato molto emozionante - racconta MattoMattia -. A prescindere dall'essere il capitano della mia squadra del cuore, Zanetti è prima di tutto un grande uomo. L'evento a cui ho partecipato insieme a Fabio era proprio per unire le forze tra le tre realtà associative che dedicano tanto impegno nell'aiutare chi è in difficoltà.

Quello che Zanetti fa con la fondazione Pupi è straordinario, è una persona che ha avuto tanto dalla vita e da tanti anni sta aiutando i bambini di una parte povera della sua Argentina ad andare avanti. E' stato bello incontrarlo e poter scambiare qualche parola con lui. Nelle partite con la Nazionale Cantanti avevo già incontrato tanti calciatori, ma il capitano è sempre il capitano".

Foto di Simone Cetorelli