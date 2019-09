Lo Sporting Vasto è pronto:

Lo Sporting Vasto fa sul serio, tifa Vastese e punta ad un futuro insieme ai biancorossi, a partire dal settore giovanile, per raggiungere categorie più importanti. A ribadirlo è il presidente Marco Capo, già pronta una prima iniziativa, quella di andare ad Avezzano insieme alla tifoseria vastese mercoledì 4 dicembre per sostenere la squadra di Lemme nella partita di Coppa Italia.

Un'iniziativa che è nata autonomamente: "Ci stiamo organizzando con un pullman di 54 posti - dichiara il presidente - pagato da noi per tifare insieme ai tifosi biancorossi. La Vastese è la squadra principale della città e si gioca il passaggio in finale, ci auguriamo di poterli seguire anche in quel caso e che possano vincere, in modo da assicurarci il prossimo campionato di Serie D".

Alla trasferta prenderanno parte i dirigenti e i giocatori dello Sporting. "Noi ci siamo e ci saremo sempre per la squadra della città - prosegue il dirigente - anche se siamo napoletani e non ben accetti da qualcuno, viviamo qui, facciamo parte di Vasto con il cuore a Napoli, ciò non toglie che la nostra vita la trascorriamo insieme a tanti tifosi vastesi".

Ed è già partito anche un gemellaggio a livello di tifo: "Giovedì sera ci siamo incontrati con i capi tifosi degli Aragonesi per stringere un'alleanza fraterna tra le due società. Già in passato abbiamo messo a disposizione il nostro settore giovanile per la Vastese chiedendo il logo per poterlo portare in giro per la regione con onore. I rapporti con il vicepresidente Luigi Salvatorelli sono ottimi, siamo a completa disposizione della società per qualsiasi cosa possa fare bene a Vasto e alla squadra".

Nel concreto in quale modo? "Vogliamo affiancare la Vastese con il nostro settore giovanile, in modo da poter dare una mano sia economica che organizzativa al loro gruppo sin da quest'anno. A giorni fisseremo un incontro con la dirigenza per vedere se ci sono le possibilità di entrare a far parte della società come settore giovanile. E' fondamentale che una squadra abbia un settore giovanile alle spalle, in cui far crescere i propri ragazzi e portarli in prima squadra, senza acquistare calciatori da fuori. Vasto ha ragazzi validi che se cresciuti bene possono contribuire alla crescita della Vastese, senza dimenticare che il settore giovanile come scuola calcio comunque porta delle entrate che andrebbero reinvestite sempre per la squadra e per diventare più forti, chiediamo solo di mettere il loro logo sulle nostre maglie nostre".



Una collaborazione che dunque partirebbe inizialmente dal settore giovanile: "Noi ci limiteremo a gestire il settore giovanile, lasciando alla Vastese il pieno controllo della prima squadra, almeno si unirebbe un'altra forza in più, con più sponsor, più ragazzi, più soldi. Vasto ha bisogno di un'unica squadra e non di tante società che si scontrano tra loro, sparlando e calunniando solo per gelosia, questo non è calcio, uniamoci tutti in un'unica squadra, sono certo che in Abruzzo non esisterebbe squadra più forte, in tutte le categorie".

E quel progetto della Serie D in cinque anni? "Meglio farlo insieme così ci si può arrivare prima, i soldi ci sono, ma le scelte si fanno sempre in due, non dipende da noi, noi ci siamo".

Lo Sporting Vasto è una società nata quest'anno ed è aggregata all'Oratorio Salesiano e, oltre alla Terza Categoria, milita nelle categorie Allievi 1997-1998, Giovanissimi 1999-2000, Esordienti 2001-2002, Pulcini 2003-2004-2005, Piccoli Amici 2006-2007.