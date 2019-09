La squadra della Protezione Civile Valtrigno di San Salvo si è aggiudicata la seconda edizione del Torneo Interforze di calcio a 5 Santa Barbara - Memorial Antonio Di Casoli organizzato dall'Associazione Vigili del Fuoco in congedo del presidente Antonio Ottaviano.

La formazione dei volontari ha superato 6-4 nella finale quella degli Avvocati Vasto in una gara molto combattuta dal primo all'ultimo minuto, equilibrata e incerta fino alla fine, durante la quale le due squadre non si sono mai risparmiate, rispondendosi colpo su colpo.

La Protezione Civile Valtrigno succede nell'albo d'oro ai Vigili del Fuoco, primi lo scorso anno dopo aver sconfitto in finale proprio gli avvocati, ancora secondi, ma a testa alta. Terza classificata la Capitaneria di Porto.

Il Torneo Interforze ha preso il via il 14 ottobre con cinque squadre: Avvocati Vasto, C.R.A.L. Vasto, Protezione Civile Valtrigno San Salvo, Vigili del Fuco Vasto e Capitaneria del Porto Vasto. Dopo la prima fase a gironi si è passati a quella a eliminazione diretta.

Al termine della manifestazione, alla presenza del comandante Nicola Bozzelli, responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vasto, sono state premiate dagli organizzatori tutte le compagini partecipanti. Tra loro anche Francesco Di Casoli, figlio del vigile del fuoco Antonio, alla cui memoria è dedicato il torneo.

Francesco al fianco della figlia ha voluto ricordare la figura di suo padre leggendo una toccante lettera scritta da sua sorella Mariolina che riportiamo di seguito. Una sentita testimonianza del forte legame che c'è ancora oggi tra questa famiglia e i Vigili del Fuoco.