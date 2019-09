"Il Centro di Formazione Matrix si fa promotore sul territorio Vastese e Abruzzese della formazione online sposando la filosofia dell’Università Telematica Pegaso, una Open Università che eroga, in modalità e-learning, 9 corsi di laurea, ed una serie di corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento e master di 1^ e 2^ livello. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Vasto". Lo annuncia un comunicato diramato oggi dall'ufficio stampa del Comune di Vasto.

"L’ E-learning Center Point (Ecp) Matrix, nonché Ei-Center Certipass ha la sua sede didattica e scientifica in Piazzale Smargiassi 10 a Vasto, ed opera su tutto il territorio Regionale, diffondendo l’offerta formativa dell’Università telematica Pegaso, attraverso l’utilizzo di tecnologie software ed hardware di avanguardia e strutture adeguate alle esigenze degli utenti.

L’ateneo Pegaso - è scritto nel comunicato stampa del Comune di Vasto - è un' Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Decreto ministeriale del 20.04.2006, Gazzetta ufficiale numero 118 del 23.05.2006), per cui i titoli conseguiti hanno la stessa valenza di quelli rilasciati dagli atenei tradizionali, con la peculiarità e il valore aggiunto dello studio e dell’apprendimento e-learning, attraverso l'utilizzo di una FAD (formazione a distanza) con notevoli vantaggi di ordine pratico ed economico.

L’Università Pegaso è sostanzialmente un ateneo dove è possibile l’iscrizione ai corsi in qualsiasi periodo dell’anno e senza il limite delle iscrizioni a numero chiuso, i corsisti possono conseguire lauree triennali in Scienze dell’educazione e della formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale e Scienze Motorie, lauree magistrali biennali in Scienze Economiche, Scienze pedagogiche, management dello Sport e delle attività motorie, lauree magistrali a ciclo unico in giurisprudenza, nonché corsi di alta formazione, certificazioni informatiche, master.

E’ svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di fruizione dell’apprendimento questa modalità di studio permette una fruizione didattica da parte dei discenti parzialmente on-demand che semplifica la partecipazione ai corsi da parte di studenti lavoratori o impossibilitati a frequentare un tradizionale corso.

Il centro di formazione Matrix ha voluto però conferire un valore aggiunto all’offerta Pegaso, al fine di superare la criticità dell’apprendimento e-Learning quale l’assenza di un’interazione empatica docente-studente tipica della formazione tradizionale ha previsto la possibilità, per tutti gli iscritti ai corsi, di essere seguiti da un’equipe di professionisti che affianca il discente in tutte le fasi di apprendimento dall’inizio fino al giorno dell’esame e lo aiuta nel suo percorso formativo.

L’impegno assunto - si legge nel comunicato del Conune di Vasto - è quello di creare un punto di riferimento, un luogo fisico nel quale potersi confrontare con i propri pari ed orientarsi sul proprio futuro.

In programmazione ci sono, oltre ai tanti corsi per giovani, anche dei “corsi di informatica e di lingua inglese per over 60” un’opportunità per avvicinare gli anziani, con l’aiuto dei Tutor, alla lingua straniera e all’uso del computer, di Internet, della posta elettronica per usufruire dei principali servizi digitali presenti sulla rete offerti dalle Pubbliche Amministrazioni Locali e da privati. Si è osservato che, con l’aumento dell’età media della popolazione, esiste il rischio, per una fascia sempre più consistente di adulti che non hanno mai utilizzato il computer, di non poter usufruire dei servizi presenti in rete".

Ufficio stampa Comune di Vasto