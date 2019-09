Sono passati dodici mesi da quando don Michele Ronzitti, il decano dei sacerdoti di Vasto, ha lasciato la vita terrena. Oggi, a distanza di un anno esatto dalla sua scomparsa, il mondo cattolico vastese lo ricorderà con due sante messe di suffragio: al mattino, alle ore 10, nella chiesa di Santa Filomena, tanto cara a don Michele, e nel pomeriggio, alle 17.30, nella parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio.



Per i fedeli, che lo hanno sempre amato, sarà l'occasione per ricordarlo e rivolgergli una preghiera.

Tra loro anche i suoi parenti più stretti che hanno distribuito alle persone che lo conoscevano una sua foto e un testo, scritto da Don Cesario Ronzitti, parroco di Tufillo e nipote di Don Michele, che riportiamo di seguito.

Hai percorso con noi un lungo cammino dispensando fedelmente la Parola di vita e la grazia dei Sacramenti; accostandoti con compassione e benevolenza alle nostre fragilità, alle nostre solitudini, alle nostre gioie, alle nostre tirstezze...condividendo-confortando-incoraggiando. Vogliamo ricordarti e sentirti ancora così.