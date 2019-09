Tree of life è una particolare mostra fotografica che aprirà il mese di dicembre della Libreria Mondadori-pasticceria Lino di Vasto, diventata un piccolo ma importante punto di riferimento per i giovani artisti vastesi. Tra pile di libri e tazzine di caffè ci saranno i lavori di 22 fotografi emergenti dell'hinterland vastese, che nel mese di novembre hanno sperimentato la propria creatività, frequetando il workshop di fotografia stenopeica e storytelling tenuto da Compagnia Imago di Francavilla e l'agenzia Abcgrafiche di Vasto in collaborazione con Palestra Pegaso.

Le immagini in bianco e nero realizzate con le pinhole camera costruite e decorate a mano e sviluppate in camera oscura oltre che venti racconti fotografici, formeranno un unico percorso visivo. Tree of life è infatti un esperimento di narrazione fotografica collettiva in cui ogni partecipante ha realizzato un brevissimo racconto ispirato ad una "stagione" della vita. Dal 1 al 15 dicembre 2013, vernissage aperitivo domenica 1 dicembre ore 18.



I fotografi:

Annalisa di Carlo, Antonio Iacovelli Antonio Santarelli, Concetta Pantalone, Dania Checchia, Daniela Giammarino, Emanuela Napoleone, Francesca Borselli, Francesca Ruggiero, Francesco di Stefano, Giovanni Attila, Luisa D'Aurizio, Marco Maccarone, Marialelena della Penna, Michela Santilli, Mirko Vinciguerra, Natalfrancesco Litterio, Nicola Berardini, Piera Berchicci, Regina Fernanda Recchione, Rosalba Verna, Sara Mignogna.