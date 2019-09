Una grande ripresa permette al Cupello di espugnare il campo della capolista Delfino Francavila, che si vede così superata in classifica dall'Atletico Lanciano. L'inizio del match valevole per la 9ª giornata del campionato di serie C2 non era stato però dei migliori per i giocatori del presidente Meninni. Infatti, in solo 18 minuti, i padroni di casa si erano già portati in vantaggio di tre gol.

A quel punto la Virtus Cupello ha iniziato a giocare e accorciano le distanze con una rete di Scafetta, servito pregevolmente da Perazzoli, che indossava la fascia di capitano per l'assenza di Galante. Nel secondo tempo la formazione allenata da Giampaolo Porfirio è tornata in campo con l'intenzione di ribaltare il risultato. Il pressing asfissiante dei rossobli ha prodotto i suoi effetti sin da subito, con la rete di Perazzoli, e poi con tre gol, messi a segno da Mileno, Scafetta e Ottaviano, che in 7 minuti piegano le gambe ai padroni di casa.

A tempo scaduto il Delfino segna la quarta rete, ma ormai non c'è più tempo per il recupero e così i 3 punti vannno alla Virtus Cupello, che in classifica aggancia i cugini del Casalbordino Calcio a 5 (che in questa giornata hanno osservato il turno di riposo) a quota 13.

Nella 10ª giornata di andata la Virtus Cupello ospiterà la Virtus Majna, che in classifica la precede a quota 15, mentre il Casalbordino sarà di scena sul campo della Pino Di Matteo a Paglieta.

I risultati: Delfino C5 - Virtus Cupello 4-5, Atletico Lanciano - Integra Sport Chieti 3-3, Penne-Fossacesia 5-6, Virtus Majna - Atessa 11-3, Tombesi Ortona-Phoenix Ortona 6-3, Guardiagrele-Paglieta 5-4, riposa: Casalbordino

Classifica: 20 Atletico Lanciano (r); 19 Delfino C5; 15 Virtus Majna; 14 Paglieta, Integra Sport CH; 13 Casalbordino (r), Virtus Cupello (r), Guardiagrele (r); 12 Fossacesia; 9 Tombesi Ortona (r); 6 Penne (r); 3 R.Atessa (r); 1 Phoenix Ortona (r)