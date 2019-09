L'ondata di maltempo degli ultimi giorni, oltre ad aver creato disagi in molti luoghi della regione, ha imbiancato le cime dell'appennino abruzzese. E così, lo Sci Club Vasto "Donatella Gaspari", sodalizio in continua crescita, è pronto per iniziare a sciare sulle piste delle montagne d'Abruzzo.

"Sabato 30 novembre inizieranno le uscite sulla neve - annuncia il presidente Rocco De Vitofrancesco -. Alcune località sono già pronte per accogliere gli sciatori e non possiamo perdere la fantastica occasione per anticipare l'inizio della stagione".

Sarà una stagione che inizia con un senso di amarezza e di dolore ancora vivo. "Purtroppo quest'anno non è stato semplice organizzare il tutto, dopo la perdita della cara amica Donatella Gaspari, prematuramente scomparsa a marzo a soli 33 anni, una delle colonne del nostro direttivo. Il nostro morale era a terra, non era facile pensare ad una nuova stagione sciistica senza lei che era sempre così attiva e pronta a darci una mano nell'organizzazione dei vari eventi che caratterizzano il nostro programma.

Ci siamo fatti forza e pensando a lei, alla sua voglia di vivere e al suo sorriso ed eccoci pronti a ripartire. Siamo sicuri che lei continuerà a sciare insieme a noi. Quindi il 30 novembre iniziamo! Noi siamo pronti e voi?"

