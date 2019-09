Ladri in azione la scorsa notte a San Salvo. Ignoti sono riusciti ad introdursi all'interno del supermercato G.M. Raspa di via delle Orchidee, dopo aver manomesso il sistema d'allarme, ed aprire la cassaforte, portando via il denaro contenuto all'interno. Nel corso della loro azione criminosa i ladri hanno anche creato il caos all'interno degli uffici del punto vendita.

Questa mattina sono stati gli addetti all'apertura del punto vendita a trovarsi davanti agli occhi la scena che indicava in maniera inequivocabile il passaggio del ladri. Sono stati così contattati i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori del furto. Secondo una prima stima il bottino ammonta a circa 15mila euro.