Il Senato vota per la decadenza di Silvio Berlusconi e subito esultano i senatori del Movimento 5 Stelle. Una foto scattata dalle agenzie di stampa nazionali ritrae il vastese Gianluca Castaldi mentre applaude per festeggiare insieme ai suoi colleghi al termine di una giornata campale per la politica nazionale.

La decadenza - Il Senato ha dichiarato decaduto Silvio Berlusconi da senatore. Lo ha annunciato in Aula il presidente Grasso subito dopo che l'Assemblea aveva respinto tutti e nove gli ordini del giorno presentati: "Essendo stati respinti tutti gli ordini del giorno presentati in difformità dalla relazione della Giunta per le Immunità che proponeva di non convalidare l'elezione di Berlusconi la relazione della Giunta deve intendersi approvata".

"Abbiamo appena convalidato l' elezione di Ulisse Di Giacomo, primo dei non eletti in Molise nelle liste del Pdl, che subentra a Berlusconi. Ho convocato la riunione qui al Senato ed eravamo in numero legale. Grasso mi ha chiesto di farlo perché domani c'è l'Aula e serve la completezza del plenum". Lo dice il presidente della Giunta Dario Stefano. (Ansa)