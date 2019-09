Andrea Miani, attaccante di 25 anni, è arrivato a ottobre alla Vastese. Per lui lo scorso anno un’esperienza per metà stagione nella Recatanese in D e poi il ritorno a Pineto in Eccellenza dove ha messo a segno 11 gol, oltre ai 20 della stagione precedente.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara ha giocato, tra Eccellenza e D, anche con Angolana, San Nicolò, Centobuchi, Grottammare, Flacco Porto e Casalincontrada. Giocatore affidabile e dalle grandi potenzialità Miani nelle gerarchie di Lemme ha conquistato il posto da centravanti titolare, favorito anche dalla sua mobilità al servizio della squadra che piace all'allenatore.

Peccato che domenica contro il River Casale il tuo secondo gol in biancorosso non sia servito a vincere la partita.

Non abbiamo fatto una prestazione brillante, probabilmente è stata la peggiore da quando sono arrivato, comunque stavamo vincendo, con un pizzico di fortuna e attenzione in più, anche se non meritavamo in pieno la vittoria, si potevano portare a casa i 3 punti, è un vero peccato.

Pareggio a parte sembra che ti sia inserito bene in squadra.

Sì, anche se si spera sempre di fare meglio, da quando sono arrivato ci sono stati purtroppo degli alti e bassi. Abbiamo perso punti in alcune partite per esserci fatti raggiungere nei minuti finali, come contro la Torrese e domenica contro il River Casale, oppure ad Alba Adriatica per pura sfortuna. Se avessimo chiuso prima quelle partite avremmo sicuramente 3/4 punti in più, potevamo essere quarti e parlare di altro in questo momento.

Anche fuori dal campo con il gruppo ormai sei totalmente integrato.

E’ poco più di un mese che sono qui, ma sembra di starci da un anno, proprio per come mi hanno accolto, c’è grande esperienza sia in campo che fuori, sanno come comportarsi in ogni situazione, mi sono trovato subito molto bene.

C'è qualche compagno con cui vai più d’accordo?

Conoscevo quasi tutti i grandi per averci giocato contro, mi trovo molto bene con tutti, in particolare Battista, Triglione e Avantaggiato che conoscevo già da molto tempo.

Da attaccante come ti trovi con un ex attaccante come allenatore?

Bene, non potrei dire il contrario, mi dà tanta fiducia, in una rosa composta da tanti giocatori bravi, anche nel mio stesso ruolo, mi sento pienamente apprezzato da lui.

Che impressione ti ha fatto la tifoseria vastese?

E' un bellissimo ambiente, ogni domenica entro in campo cercando di ripagare nel migliore dei modi la passione e l’affetto di gente che potrebbe stare in famiglia e invece ci viene a seguire, anche fuori casa e quando fa freddo, dandoci il proprio supporto, impegnando il proprio tempo per noi. Ogni domenica proveremo sempre a regalare un sorriso a loro, alla società e ovviamente anche a noi, dando il massimo, anche se purtroppo non sempre possono arrivare i risultati.

Vasto è la piazza più importante dove hai giocato?

Sì, in piazze come questa, che ha fatto tantissimi anni di professionismo, non ci ho mai giocato, l’anno scorso mi sono trovato bene a Recanati con un tifo del genere, ma quando sei a casa in Abruzzo ti senti più calore addosso.

Cosa vi è mancato fino a questo momento?

Siamo una squadra che se ha l’approccio giusto alla partita può vincere con tutte le squadre. Il problema è che vinci ad Avezzano in casa della prima imbattuta perché la gara ti trasmette più stimoli e poi pareggi in casa contro la penultima. Tutto dipende dall’approccio e dagli stimoli perché potenzialmente non siamo inferiori a nessuno.

Nonostante sia ancora giovane hai alle spalle vari campionati in Eccellenza, come vedi il campionato?

E’ molto equilibrato, giochi contro l’ultima e ti rendi conto che non è assolutamente come l’ultima di qualche anno fa ma ti dà più filo da torcere, basta vedere la Virtus Cupello che abbiamo incontrato in Coppa Italia che è una formazione di tutto rispetto eppure occupa le posizioni basse della classifica.

Chi vincerà?

Non lo so, il San Nicolò non l’ho ancora visto perché quando ha giocato contro la Vastese non ero ancora arrivato, l’Avezzano mi ha fatto una grandissima impressione.

Quali sono i tuoi obiettivi personali? Potresti migliorare il tuo record di marcature in una stagione che è di 20 gol?

E’ dura perché sono arrivato dopo, mi andrebbe bene anche arrivare a 11 come fatto nel girone di ritorno dello scorso anno, non sarebbe male. Ma quello che spero è fare bene a livello di squadra, per i tifosi e per la società, raggiungendo quelli che sono i nostri obiettivi.