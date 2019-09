Un buon Vasto Sud pareggia per 2-2 contro il Guardiagrele. Mister Lorenzetti schiera la squadra con un nuovo 5-3-2. Dopo una diecina di minuti di studio, il Vasto Sud comincia a premere e Landi lanciato a rete viene stoppato fallosamente al limite dell’area dal portiere avversario ultimo uomo. L’arbitro erroneamente non se la sente di espellere e concede solo la punizione dal limite.

L’inerzia della partita viene comunque interrotta al 25’ minuto, quando sempre Landi dribla di nuovo il portiere e dall’out di destra con un diagonale chirurgico insacca. Altre azioni pericolose sono da annotare nel primo tempo con il risultato che non cambia per scarsa precisione nella fase conclusiva.

La ripresa vede sempre i bianco-rossi all’attacco e alla ricerca del meritato doppio vantaggio, ma al 70’ in una mischia e con una serie di innumerevoli rimpalli il Guardiagrele trova l’insperato pareggio. La reazione del Vasto Sud è veemente con Corvino che da 35 metri si porta la palla sul sinistro e scarica una bordata di rara potenza che non lascia scampo al portiere ospite. Per Corvino così come per Landi è il secondo goal in campionato.

La giornata sembra tranquilla per il portiere biancorosso che non viene impegnato mai nell’arco della gara, però prima Smerilli in scivolata evita un goal sicuro, e poi lo stesso Mastronardi si complica la vita non trattenendo un cross dal fondo con il centravanti ospite che segna e ringrazia.

L’assalto finale porta il Vasto Sud a conclusione altre due volte in maniera pericolosa ma il risultato rimane inchiodato sul 2-2. Ancora una gara sfortunata per i bianco-rossi che prendono due goal senza subire tiri in porta. Prossima gara in trasferta domenica 1 Dicembre contro il Calcio Club sul Comunale di Santa Maria Imbaro.

Tabellino

Vasto Sud-Guardiagrele 2 - 2

Marcatori: 25’ Landi, 78’ Corvino

Vasto Sud (4-4-2): 1 Mastronardi, , 5 Forte, 26 Della Contrada (40’, 25 Di Ienno) , 16 Fitti (50’, 22 Augelli), 4 D’Ermilio, 11 Smerilli, 77 Carlucci (74’, 24 Capriati), 21 Molino (76’, 18 Ranalli), 10 Rossi, 19 Sabatini (71’, 81 Acquarola), 9 Landi (60’, 20 Corvino). Allenatore Marco Lorenzetti. Accompagnatori, Gileno, Rossi G.



Classifica: Stilottica Rapino 16, Atessa 15; Sangro Soccer 14; Calcio Club 13; Vasto Sud D’Adamo 10; Guardiagrele 8; Delphinus 6; Fossacesia 6; Anxa Village 4; Altino 4; Virtus Araba Fenice 0.

www.vastosud.sistemacalcio.com

Ufficio Stampa asd Vasto Sud