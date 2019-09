Ore 20.50 - E' di circa 800 euro il bottino che il rapinatore ha arraffato nel Menna Store, il negozio di calzature che si trova all'angolo tra corso Plebiscito e corso Dante, nel centro storico di Vasto.

Gli agenti del Commissariato di Vasto cercano testimoni che a quell'ora possano aver visto l'uomo prima che si travisasse il volto o subito dopo aver messo a segno il colpo. Nella zona ci sono diversi esercizi commerciali e, a poche decine di metri, il parcheggio di piazzale Histonium, dietro al municipio di Vasto. Qualcuno potrebbe aver visto.

Anche nel 2011 il Menna Store era stato preso di mira dai ladri: un furto con spaccata che aveva causato ingenti danni.

La prima notizia - Col volto coperto, ha fatto irruzione nel negozio e puntato un coltello contro il personale. Così l'ignoto bandito ora ricercati dalla polizia ha messo a segno una rapina a mano armata in un noto negozio del centro di Vasto: il Menna Store, di proprietà del presidente provinciale di Confesercenti, Franco Menna che, al momento in cui si è consumato il reato, era in viaggio di ritorno verso Vasto.

L'irruzione è avvenuta oggi, attorno alle 19.15.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, il ladro sarebbe entrato in azione da solo, minacciando col coltello i due commessi (un ragazzo e una ragazza) e facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Sul posto una volante del Commissariato di Vasto. Il bandito è ricercato.