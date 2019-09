E' una seria ipoteca quella messa dagli atleti della San Gabriele tennistavolo sul campionato di serie D1. La formazione allenata da Paolo Caserta ha vinto lo scontro diretto con il Tennistavolo Silvi Abruzzo e ora guida la classifica in solitaria.

Nella sfida giocata tra le mura amiche la squadra vastese ha vinto per 5-2, con i 3 punti arrivati dal cinese Shan Jun (contro Ciferni, Trancanella e Aveta) e l'exploit di Gaia Smargiassi, che ha conquistato ben 2 punti vincendo contro Cosanni e l'esperto Aveta. Si è dovuto arrendere, non senza combattere fino all'ultimo punto, Federico Antenucci, battuto da Aveta e Ciferni.

La squadra del presidente Ciaffi si trova ora prima in classifica a 10 punti, seguita a 8 dal Silvi e a 6 dalla Pgs Ortona. Il girone di ritorno si preannuncia avvincente con la San Gabriele, in continua crescita, potrà continuare a macinare vittorie e lanciarsi verso la promozione nella serie superiore.

Si sono ritrovate come avversarie, pur senza incrociare le racchette, Gaia Smargiassi e Giulia Ciferni, reduci dalla vittoriosa esperienza di Terni. Nella patria del tennistavolo italiano le giovanissime pongiste hanno conquistato la vittoria nel doppio nel trofeo nazionale che si è disputato il 17 novembre. A guidarle il bravo tecnico Paolo Caserta, che allena anche la squadra vastese. Per Gaia Smargiassi quella di Terni è la quinta affermazione in tornei nazionali.