120 mila euro per la piscina comunale di Vasto e 190 mila euro per il campo sportivo di Cupello. Sono i finanziamenti determinati dalla Regione Abruzzo attraverso i fondi Fas. Ne ha dato notizia il Presidente della commissione agricoltura Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo).

“La Regione Abruzzo – ha dichiarato il consigliere Prospero – ha ammesso a finanziamento due progetti che riguardano il nostro territorio. Il primo interessa la piscina comunale di Vasto che ha ottenuto un finanziamento di 120 mila euro. Il secondo finanziamento, invece, è destinato al Comune di Cupello per il campo sportivo. Sono queste le risposte concrete che la Regione sta dando ai territori per quanto concerne il miglioramento delle infrastrutture sportive per i nostri giovani”.