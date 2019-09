Giulia De Ascentis sarà in gara negli Europei di nuoto in vasca corta che si svolgeranno a Herning, in Danimarca, dal 12 al 15 dicembre. La nuotatrice vastese, in forza al Circolo Canottieri Aniene, è stata inserita nei 34 atleti che difenderanno i colori azzurri nella competizione.

"Già qualificati 26 atleti - spiega una nota della Federazione-, la Squadra Nazionale è stata completata con nuotatori che, nelle gare con ancora posti liberi, hanno ottenuto i tempi limite durante il meeting “Mussi - Lombardi - Femiano” e sulla base di valutazioni del direttore tecnico Cesare Butini condivise con la commissione tecnica del settore nuoto".

E proprio nelle ultime gare disputate Giulia De Ascentis aveva mostrato grandi progressi in vasca, meritando l'attenzione dei tecnici azzurri. Dopo le brillanti partecipazioni a Giochi del Mediterraneo ed Universiadi, per Giulia De Ascentis si aprono nuovamente le porte della nazionale italiana.

"Sono davvero molto contenta, anche perchè non mi aspettavo davvero questa convocazione". Nelle ultime gare la nuotatrice vastese aveva migliorato costantemente in suoi tempi, pun non riuscendo ad ottenere, seppur di pochi centesimi, quelli limite stabiliti dalla Federazione. "Ci ero arrivata sempre vicinissima, senza però mai raggiungerli. Solitamente in queste competizioni vengono portati due atleti per ogni specialità, ma quest'anno era stato stabilito che sarebbe partito solo chi avesse ottenuto il tempo di qualifica". A far cambiare idea ai tecnici azzurri sono stati certamente i progressi dell'atleta del Circolo Canottieri Aniene. "Sto andando bene, migliorando gara dopo gara. Spero che possa essere così anche agli Europei". La partecipazione agli Europei in vasca corta era il primo obiettivo fissato da Giulia per l'immediato futuro. Obiettivo centrato e ora avrà due settimane di allenamenti per preparare nel migliore dei modi l'appuntamento europeo. "Non so ancora in quali gare sarò impegnata - spiega Giulia - ma sono certa che sarà una bellissima esperienza, potrò confrontarmi con i migliori nuotatori del nostro continente".

I convocati azzurri

Piero Codia (Esercito/CC Aniene)

Gabriele Detti (Esercito/Team Lombardia MGM)

Luca Dotto (Forestale/Larus Nuoto)

Luca Leonardi (Fiamme Oro)

Filippo Magnini (Team Lombardia MGM)

Marco Orsi (Fiamme Oro/Uisp Bologna)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto)

Mattia Pesce (Fiamme Oro/Forum SC)

Matteo Rivolta (Team Insubrika)

Federico Turrini (Esercito/Nuoto Livorno)

Luca Mencarini (CC Aniene)

Niccolò Bonacchi (Esercito/Nuotatori Pistoiesi)

Stefano Mauro Pizzamiglio (Fiamme Oro/Azzurra 91)

Fiabio Laugeni (Fiamme Gialle/Larus Nuoto)

Andrea Mitchell D'Arrigo (Aurelia Nuoto)

Andrea Toniato (Fiamme Gialle/Team Veneto)

Federico Boccchia (Esercito/Parma 91)

Francesco Di Lecce (RN Torino)

Claudio Fossi (Team Lombardia)

Edoardo Giorgetti (CC Aniene)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91)

Diletta Carli (Tirrenica Nuoto)

Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto)

Martina De Memme (Esercito/Nuoto Livorno)

Silvia Di Pietro (Forestale/CC Aniene)

Erika Ferraioli (Esercito)

Lisa Fissneider (Fiamme Gialle/Bolzano Nuoto)

Alice Mizzau (Fiamme Gialle/Team Veneto)

Federica Pellegrini (CC Aniene)

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro/CC Napoli)

Giorgia Biondani (Leosport)

Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto)

Elena Gemo (Forestale/Aniene)

Giulia De Ascentis (CC Aniene)