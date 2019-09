Una pizzeria diversa, con la vera pizza napoletana, nel centro di Vasto, in via Canaccio 4. Tutto questo è Pizzipò, a due passi da piazza Rossetti.

Un’idea della signora Rosy, da sempre amante della pizza napoletana, che ha tramandato questa passione a tutta la famiglia. I suoi figli, Greta e Luca Sansiviero, titolari del locale, hanno così deciso di portare a Vasto quello che mancava: la pizza napoletana originale.

Da quel momento è iniziata la ricerca del locale ideale, che si adattasse alle loro esigenze e ai loro obiettivi. Doveva essere particolare, in centro, che avesse un qualcosa in più e soprattutto le vetrine, di modo che da fuori si potesse vedere l’interno e viceversa.

I due ragazzi non sono dei novizi, sono infatti nati in una famiglia che è da generazioni nella ristorazione. Papà Nicola ha gestito alberghi e ristoranti, anche a Rimini, è nato e cresciuto nel settore, come il loro nonno.

Così il 3 agosto del 2012 apre Pizzipò, la loro sfida: “Abbiamo deciso di fare la vera pizza napoletana, con il forno a legna e ovviamente un vero pizzaiolo napoletano, Pasquale, che segue la ricetta tradizionale – raccontano i due ragazzi - lo abbiamo scelto rivolgendoci all’Associazione Pizzaioli Napoletani, siamo andati da lui e abbiamo visto come lavorava, oltre ovviamente ad aver assaggiato i suoi prodotti. Quando gli abbiamo proposto di venire a farli a Vasto ha accettato volentieri”.

Oltre alle pizze, ce ne sono più di 30 tipi differenti, con nomi molto originali, è possibile ordinare anche i fritti tipici della tradizione napoletana, senza tralasciare le specialità locali. Qui si possono mangiare vari prodotti del Vastese, come la ventricina, i taglieri e altre bontà abruzzesi. Il giusto mix per soddisfare le richieste di tutti.

Il punto di forza è qualità dei prodotti utilizzati, a prezzi accessibili a tutti. I clienti sembrano apprezzare e trovarsi bene, in un ambiente spazioso e confortevole, adatto alle serate in compagnia, anche per seguire la partite di campionato e Champions League, oppure per le serate più intime.

Dalla prima settimana di dicembre Pizzipò sarà aperto anche a pranzo, l’ideale per chi vuole fare una pausa pranzo gustando le prelibatezze del locale, un punto di riferimento per chi lavora dalle parti del centro storico, ma anche per chi si trova in zona e vuole provare questa cucina unica a Vasto.

Saranno disponibili tre tipi di menu: Small (Pizza, fritti e una bevanda), Medium (Un primo, un secondo con contorno e una bevanda), Large (Un primo, un secondo con contorno, una bevanda, caffè, frutta o dolce). I prezzi vanno dai 7 agli 11 euro.

Pizze, fritti e tutte le altre specialità sono sempre disponibili anche da asporto, sia a pranzo che a cena in un apposito cartone argentato studiato e realizzato proprio per portare a casa gli alimenti.

Pizzipò

Via Canaccio 4

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19 alle 23.30

Chiuso il lunedì

Per informazioni e prenotazioni

0873.367590

345.7029251

www.pizzipo.com

info@pizzipo.com

Pagina Facebook

Informazione pubblicitaria