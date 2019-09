Domenica 24 novembre si è proceduto alla votazione per il rinnovo delle cariche sociali del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” per il biennio 2013-2015. E’ stato eletto in qualità di Presidente il socio Giovanni Luisi. Il Direttivo è inoltre composto dai soci: Gabriele D’Ugo, Luigi Pracilio, Baccalà Bruno, Domenico Di Gregorio, Enzo Piccirilli e Giuseppe Della Penna.

Il Collegio dei Probiviri è composto dai soci: Fernando Pracilio – Presidente – Luca Russo e Giovanni Di Giambattista; il Collegio Sindacale è costituito dai soci: Carlo Galasso – Presidente – Giovanni Menna e Andrea Di Loreto .