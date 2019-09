Davide Antignani non è più un giocatore della Vastese. Arrivato questa estate, dopo l'esperienza al Guardiagrele, ha rescisso di comune accordo con la società il contratto che lo legava alla squadra biancorossa.

Il giocatore classe 1982, che in carriera ha messo a segno oltre 100 reti in Eccellenza, non si allenerà più con il gruppo. Nella sua esperienza con la maglia della Vastese Antignani ha realizzato 2 gol in campionato, contro Miglianico e Acqua&Sapone, e 1 in Coppa Italia contro la Virtus Cupello, tutti all'Aragona, dove ha siglato anche il primo gol in assoluto della stagione biancorossa in un'amichevole estiva in famiglia.

A causa di qualche infortunio subito nelle prime partite di campionato e delle scelte tecniche del nuovo allenatore Lemme, Antignani non stava più giocando con frequenza, soprattutto da titolare. Sulla sua decisione avrà sicuramente pesato anche questa situazione e la volontà di trovare spazio altrove.

Nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato che su Facebook scrive: "Si riparte, chiusa una porta si spalanca un portone. Fino a martedì mi alleno da solo, poi...".

Dopo Spagnuolo, che aveva rescisso consensualmente due settimane fa, un altro giocatore saluta la Vastese.