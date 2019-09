La Vastese Calcio 1902 organizza il primo Quadrangolare Internazionale Juniores che dal 17 al 19 dicembre vedrà sfidarsi tre formazioni italiane e una spagnola. Allo stadio Aragona di Vasto scenderanno in campo le squadre Primavera di Recreativo de Huelva (Spagna), Virtus Lanciano, Pescara Calcio e i ragazzi della Juniores della Vastese 1902.

Nella prima giornata, martedì 17 dicembre, si affronteranno Pescara-Vastese alle 14.30 e Virtus Lanciano-Huelva alle 17.00. Giovedì 19 dicembre alle 14.30 si disputerà la finale per il 3°e 4° posto tra le due perdenti della prima giornata, mentre le vincenti si contenderanno alle ore 17.00 la vittoria del Quadrangolare. Seguirà la serata di gala con la premiazione delle squadre partecipanti. Il prezzo del biglietto è di 10 euro e permetterà di assistere ad entrambe le partite della giornata.

Non solo calcio, le iniziative collaterali al Quadrangolare Internazionale Juniores prevedono anche il concerto di beneficenza Aniello Desiderio's “Quartetto furioso” il cui incasso, insieme a parte di quello delle partite, sarà devoluto a favore di Handy Campus 2014 organizzato dal Rotary che da 26 anni offre ad oltre 300 persone meno fortunate la possibilità di trascorrere una settimana di vacanza al mare. Il concerto si terrà al Teatro Rossetti martedì 17 dicembre alle ore 19.00, il prezzo del posto unico è di 50,00 euro.

Martedì 17 dicembre alle 10.30 è previsto un convegno presso l’Istituto "Palizzi" sui giovani e il calcio a cui parteciperanno importanti personalità del mondo dello sport e delle istituzioni.

Altre iniziative in programma sono Alla scoperta della città, una visita guidata per i partecipanti al quadrangolare nel centro storico della città e Star Party - A vedere le Stelle presso il Biotopo Costiero di San Salvo Marina.

“Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione – dichiara Giorgio Di Domenico, presidente della Vastese Calcio 1902 – per proporre delle altre iniziative di contorno all’evento calcistico solito rappresentato dalla partita domenicale del campionato di Eccellenza. In un periodo vicino alle festività natalizie è anche un’opportunità di intrattenimento per ravvivare la città con una bella iniziativa. Cerchiamo di dare un valore aggiunto e di ribadire che lo sport e il calcio in modo particolare hanno un ruolo molto importante nella crescita e nella formazione delle giovani generazioni”.

Per informazioni/prenotazioni inviare una mail a info@vastesecalcio1902.it